«Обувь России» взяла кредит на 500 млн рублей

Средства будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности группы.

Абсолют Банк и группа компаний «Обувь России» подписали соглашение об открытии группе возобновляемой кредитной линии на 500 млн рублей сроком до сентября 2021 г. Привлеченные денежные средства пойдут на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности группы, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Абсолют Банк и «Обувь России» сотрудничают с октября 2014 года. Новая сделка – продолжение совместной работы.

— За последние годы мы достигли больших результатов по основным бизнес-направлениям: модернизировали фабрику, увеличили производственные площади и запустили новые производственные линии. Также мы активно расширяем розничную сеть и в этом году уже открыли более 100 магазинов. Партнерство с банком вносит существенный вклад в достижение бизнес-целей компании, — отметил директор ГК «Обувь России» Антон Титов.

По его словам, «Обувь России» демонстрирует хорошие финансовые показатели: в 1-м полугодии 2018 года выручка компании увеличилась на 13,9% до 4,493 млрд рублей. С 2017 года группа возобновила активный рост розничной сети: в 2017 году открыла 83 новых магазина, план на 2018 год — запустить 150 новых торговых точек. На 20 сентября 2018 года компания открыла уже 645 магазинов. В среднесрочной перспективе «Обувь России» намерена увеличить розничную сеть до более 1000 торговых точек.

Фото: Анна Калинина