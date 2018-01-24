Объявлены первые аукционы на определение подрядчиков по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»

Общая сумма контрактов более 1 млрд рублей.

Первые аукционы на определение подрядчиков, которые будут заниматься ремонтом и реконструкцией дорог в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в дальневосточной столице, пройдут уже в феврале. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска 15 февраля проведет четыре аукциона на общую сумму более 1 млрд рублей.

Напомним, что в программу на 2018 год предложено включить следующие участки улично-дорожной сети: ул. Первомайская (от Бердского шоссе до остановки «Солнечная»), ул. Немировича-Данченко (от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского), ул. Бориса Богаткова (от ул. Гаранина до ул. Кошурникова и от ул. Есенина до ул. Доватора), проспект Димитрова (от ул. Ленина до тоннеля Димитровского моста), Димитровский мост со спусками и подъемами, проезд Энергетиков, ул. Русская (от кольца «Шлюз» до Бердского шоссе), Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до ул. Кирова), Красный проспект (от ул. Писарева до ул. Большевистской).

Всего на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году запланировано направить 1 046 миллионов рублей. Из них 451 миллион — средства федерального бюджета, 320 миллионов — регионального и 275 миллионов — бюджета города Новосибирска.

Фото: Ростислав Нетисов