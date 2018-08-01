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Объявлены торги на строительно-монтажные работы в зоне строительства четвертого моста через Обь

  • 01/08/2018
most

Цена контракта — 341,4 млн руб.

В Новосибирске объявлен аукцион на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Мост».

Согласно документации, подрядчику предстоит снос зеленых насаждений на левом берегу, прокладка водопровода, нескольких коллекторов бытовой канализации, работы по снятию и восстановлению асфальтобетонного покрытия и др.

Срок завершения выполнения работ: до 20.12.2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 341 481 802,44.

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

Заявки от участников аукциона принимаются до 17 августа 2018 года.

Дата проведения аукциона в электронной форме —27 августа 2018 года.

Фото: Юлия Данилова

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