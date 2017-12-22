Объём инвестиций по проектам, получающим господдержку составил 4,9 млрд рублей

Регион в 2017 году на 19 позиций улучшил свой результат в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 27-е место.

Общий объём господдержки, оказанной за 9 месяцев 2017 года инвесторам, работающим на территории Новосибирской области, составил 302 млн рублей. При этом налоговая отдача в данном периоде составила 1 миллиард рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Основные итоги инвестиционной деятельности в регионе были озвучены 21 декабря на расширенном заседании коллегии министерства экономического развития Новосибирской области. Мероприятие провела врио заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области – начальник управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического развития Новосибирской области Лев Решетников подчеркнул, что общий объём инвестиций по проектам, получающим господдержку, за 9 месяцев 2017 года, составил 4,9 млрд рублей.

— В числе крупнейших инвестиционных проектов, заработавших в Новосибирской области в 2017 году, — фабрика по производству бумажных изделий ООО «Белла Сибирь», центр врачебной практики ЗАО «МЦ «Авиценна», — отметил Лев Решетников.

Подводя итоги инвестиционной деятельности в регионе в 2017 году, замминистра напомнил, что Новосибирская область в 2017 году на 19 позиций улучшила свой результат в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 27-е место.

В рейтинге делового гостеприимства регионов, составленном НКП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», Новосибирская область занимает четвёртое место среди 30 включённых в него регионов.

Лев Решетников также подчеркнул, что в регионе активно развивается государственно-частное партнёрство — ведётся подготовка к реализации крупнейших проектов ГЧП на сумму более 50 млрд рублей, реализуется кластерная, парковая политика, развивается взаимодействие с зарубежными партнёрами, внедряется стандарт развития конкуренции, реализуется приоритетная программа развития моногородов.

Фото: Ростислав Нетисов