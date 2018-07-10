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Оцените удобство пакетов услуг от Ланта-Банка

  • 10/07/2018

Ланта-Банк предлагает воспользоваться пакетами услуг, которые подойдут под различные потребности организации.

Так, пакет «Экономный» — это прекрасное решение для новичков. Пакет включает бесплатное открытие расчетного счета в рублях, бесплатный прием наличных денежных средств и необходимое количество платежей со счета по выгодной цене.

Пакет «Оптимальный» — то, что нужно для активно работающего бизнеса. Этот универсальный пакет включает наиболее востребованный объем услуг. Помимо бесплатного открытия расчетного счета в рублях, бесплатного приема наличных денежных средств, бесплатной выдачи наличных денежных средств, пакет дополнен определенным количеством платежей в пользу юридических и физических лиц.

К пакету услуг можно подключиться в момент открытия счета либо в любое удобное для клиента время. При изменении потребностей бизнеса возможен переход на другой тарифный план. В настоящее время клиенту доступны 4 пакета услуг. Независимо от выбранного набора услуг всем клиентам обеспечена высокая скорость расчетов и быстрое открытие счетов.

Подробная информация по телефону: 20-20-400 и на сайте Банка.

АКБ «Ланта-Банк» (АО). Октябрьская магистраль, 2.

Генеральная Лицензия ЦБ РФ № 1920. www.lanta.ru

Фото: пресс-служба банка

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