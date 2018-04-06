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Очередной склад нелегальной алкогольной продукции обнаружен в Новосибирске

  • 06/04/2018
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Более 200 тысяч бутылок пива, пивных напитков и сидров выявлены в складском помещении Дзержинского района.

Сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу при участии сотрудников Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проведены контрольные мероприятия в Дзержинском районе города Новосибирска, сообщили в пресс-службе МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу.

— В ходе проверки складских помещений выявлен нелегальный оборот алкогольной продукции, а именно: хранение алкогольной продукции, сведения об обороте которой не зафиксированы в ЕГАИС. Обнаружено более 200 тысяч бутылок пива, пивных напитков и сидров. Также установлено, что складском помещении отсутствует программно-аппаратный комплекс для фиксации продукции в ЕГАИС, — говорится в сообщении.

Обнаруженная алкогольная продукция арестована. Образцы пивных напитков, качество которых вызывает сомнения, отобраны для проведения экспертизы на соответствие установленным требованиям.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование.

Фото: предоставлено пресс-службой МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу

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