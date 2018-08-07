Очередные торги «Сибтрубопроводстроя»

На продажу выставлено имущество компании, расположенное на Алтае.

В середине сентября пройдут торги по продаже имущества ОАО «Сибтрубопроводстрой». В лотах два корпуса площадью 356,9 кв метров, незавершенный строительством объект — 1589,9 кв. м., а также несколько домов, как жилых так и незавершенных строительством. Все объекты расположены на правом берегу Телецкого озера в республике Алтай. Кроме того, в лот входят земельные участки — 1006 кв м, 2647 кв м (3.50 доли) и 19110 кв м. Они расположены в Турочакском районе Республики Алтай. Начальная цена лота 87, 4 млн руб. Торги проходят на повышение. Шаг аукциона – 5% от начальной цены.

Также на торгах предлагается к продаже оборудование и техника компании.

В мае 2015 года компания ОАО «Сибтрубопроводстрой» была самым крупным должником по зарплате в Новосибирской области. Задолженность этой организации перед 900 работниками составляла 185 млн рублей. В отношении компании было возбуждено уголовное дело. К июлю 2016 погашено около 300 млн задолженности. В июле 2017 года «Сибтрубопроводстрой» все еще входил в число крупнейших должников региона по зарплате.

Фото: pixabay.com — stafichukanatoly