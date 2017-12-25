OCSiAl планирует открыть «Графетрон-50» в первом квартале 2018 года

К 2025 компания может достичь капитализации $40 млрд.

— В 2017 году группе компаний OCSiAl была оказана поддержка из Фонда развития промышленности России: предоставлен кредит в размере 300 млн руб под 5% годовых на 5 лет на строительство промышленного реактора «Графетрон-50». Ввод в эксплуатацию этого комплекса запланирован на 1 квартал 2018 года, — заявил на заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области врио замгубернатора Анатолий Соболев.

Он сообщил, что в минпромторге РФ прошло заседание по рассмотрению линейки продуктов, которые могут производиться с помощью одностенных углеродных нанотрубок с целью создания обновленной продукции с лучшими техническими характеристиками и совершенно новой продукции.

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— Сегодня OCSiAl прорабатывает с предприятиями различных отраслей экономики возможность использования своей продукции. На региональном уровне в 2017 году для участка новых материалов OCSiAl для центра прототипирования было приобретено 3 единицы оборудования на 30 млн руб. В этом участвовали и средства бюджета Новосибирской области, — пояснил Соболев.

По прогнозу OCSiAl, к 2020 году мировой рынок углеродных нанотрубок составит около 4 тыс тонн, из них на долю новосибирской компании придется 75%.

— По мнению главы госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса, OCSiAl к 2025 году может достичь капитализации $40 млрд, — заявил он.

Ранее Александр Зимняков, вице-президент по продажам в России и СНГ OCSiAl, рассказывал Infopro54, что компания планирует произвести запуск второй установки по производству нанотрубок в 2018 году.

— Безусловно, это будет опытная эксплуатация и до конца 2018 года-начала 2019 он выйдет на полную производственную мощность. Это усовершенствованная версия, установка будет работать в абсолютно автоматическом режиме и позволит размещать производство в любой точке, — пояснял Зимняков.

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Ранее компания анонсировала запуск «Графетрона-50» в октябре 2017 года.

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На февраль 2017 года его стоимость составляла порядка $20 млн, из них $15 млн — оборудование. После его запуска OCSiAl рассчитывал производить 99,9 % одностенных нанотрубок в мире.

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Юлия Данилова