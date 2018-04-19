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Около 150 тыс новосибирцев могут не выпустить за долги за границу

  • 19/04/2018
Толмачёво

Стоп-фактором может стать задолженность 30 тыс рублей.

— Порядка 150 тысяч являются потенциально невыездными в регионе. За год показатель снизился на 11%, — уточнили Infopro54 в пресс-службе компании ООО «Домашние деньги».

В соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» на границе остановят граждан, не исполняющих обязательств, наложенных на них судом: тех, кто имеет задолженность более 30 тыс. рублей по банковским кредитам, займам МФО, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам. Напомним, что полгода назад был поднят порог по «невыездной сумме» с 10 тыс. до 30 тыс. рублей, таким образом, доля невыездных несколько сократилась, напоминают в пресс-службе компании.

«Страшилки» вокруг МФО: мифы и реальность

— Доля потенциальных невыездным должников у банков в разы превышает показатель МФО по совершенно объективным причинам. Так, например, средняя сумма потребительского кредита в банке составляет около 140 тыс. рублей, в МФО — около 10 тыс. рублей. Таким образом, средний чек в банке превышает МФО в 14 раз. Именно поэтому банковские должники чаще оказываются в зоне риска, чем заемщики микрофинансовых компаний, — комментирует главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — Если говорить о той категории должников, по которой уже вынесено решение суда, то здесь вновь лидерство за банками. МФО в силу своей специфики работы крайне редко идут в суд: процедура довольно дорогостоящая, а сумма долга незначительная — в среднем на 100 должников приходится лишь 1 решение суда.

По его словам, по отношению к недобросовестным заемщикам наложение запрета на выезд за пределы России является весьма действенным способом. По статистике, около 40% клиентов, имеющих просроченную задолженность перед кредитными организациями, после вынесения данного решения погашают свою задолженность. Еще 45% делают это за несколько дней перед выездом за границу.

На сегодня в целом по России чуть более 9 млн. заемщиков (банки и МФО), имеющих просроченную задолженность более 90 дней. Из них у 75% долг превышает установленные законом 30 тыс. рублей, то есть в зоне «риска» находятся 6,7 млн. человек или около 9% от экономически активного населения.

Фото: Gensa Gensa

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