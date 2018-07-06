Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Операторам связи предложили очистить улицы Новосибирска от проводов

  • 06/07/2018
n

Для решения задачи кабели операторов с подвесов планируется перевести в линейно-кабельные сооружения связи (ЛКСС).

Операторы связи Новосибирска провели бизнес-встречу в ходе которой обсудили варианты партнерского взаимодействия. В ней приняли участие представители почти двадцати телекоммуникационных компаний региона, сообщила пресс-служба макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Компания представила на встрече проект «Чистое небо». Напомним, мэрия Новосибирска поставила перед телеком-операторами задачу — убрать с улиц провода, развешенные на опорах и ухудшающие вид города. Для ее решения «Ростелеком» предлагает переместить кабели операторов с подвесов в линейно-кабельные сооружения связи (ЛКСС) компании. Провайдерам было предложено арендовать оптоволокна в кабеле «Ростелекома» или взять в аренду место в телефонной канализации. В компании подчеркивают, что ЛКСС кабели защищены от повреждений, находятся на постоянном техобслуживании и имеют подземный ввод в здания, что удобно при подключении новых клиентов. Строительно-монтажные работы по прокладке волоконно-оптических линий связи также ведет «Ростелеком».

— Оба варианта значительно снижают затраты провайдеров на размещение кабеля. Например, ежемесячная стоимость подвеса 1 км кабеля на опорах Горсвета и Горэлектротранспорта в Новосибирске составляет около 20 тысяч рублей, в ЛКСС «Ростелекома» — менее 5 000 рублей, — уточняется в сообщении.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

Шесть инновационных предприятий разделят 13,4 млн рублей субсидий

05/07/2018
Победитель конкурса на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности получит 913,6 тыс рублей.

«Юнисервис Капитал» на 25 месте рэнкинга организаторов корпоративных облигаций

05/07/2018
Количество организаторов облигационных займов, вошедших в рэнкинги Cbonds, выросло по сравнению с 1-м кварталом 2018 года на 30%.

Долгострой на ул. Тульская обрастает новыми конфликтами

05/07/2018
Дольщики обратились с открытым письмом на имя врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

Более 400 тысяч налогоплательщиков Новосибирска получили амнистию по недоимке

06/07/2018

Потенциальные резиденты изучают ТОСЭР

05/07/2018

Лучше всех управленческим учетом владеют таксисты и ритейлеры

05/07/2018

Мелкие грузоперевозчики могут «попасть» на крупные суммы

04/07/2018

Минтранс РФ поддерживает новосибирский проект «Городская электричка»

04/07/2018

В Новосибирске состоялась третья бизнес-площадка по финансам

04/07/2018

4G-интернет МТС в Новосибирской области ускорился втрое

04/07/2018

Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков

04/07/2018

ЦФТ разработает решения для транспорта и ЖКХ в масштабе России

04/07/2018

«Сибирский Антрацит» — лауреат конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

04/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×