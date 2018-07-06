Операторам связи предложили очистить улицы Новосибирска от проводов

Для решения задачи кабели операторов с подвесов планируется перевести в линейно-кабельные сооружения связи (ЛКСС).

Операторы связи Новосибирска провели бизнес-встречу в ходе которой обсудили варианты партнерского взаимодействия. В ней приняли участие представители почти двадцати телекоммуникационных компаний региона, сообщила пресс-служба макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Компания представила на встрече проект «Чистое небо». Напомним, мэрия Новосибирска поставила перед телеком-операторами задачу — убрать с улиц провода, развешенные на опорах и ухудшающие вид города. Для ее решения «Ростелеком» предлагает переместить кабели операторов с подвесов в линейно-кабельные сооружения связи (ЛКСС) компании. Провайдерам было предложено арендовать оптоволокна в кабеле «Ростелекома» или взять в аренду место в телефонной канализации. В компании подчеркивают, что ЛКСС кабели защищены от повреждений, находятся на постоянном техобслуживании и имеют подземный ввод в здания, что удобно при подключении новых клиентов. Строительно-монтажные работы по прокладке волоконно-оптических линий связи также ведет «Ростелеком».

— Оба варианта значительно снижают затраты провайдеров на размещение кабеля. Например, ежемесячная стоимость подвеса 1 км кабеля на опорах Горсвета и Горэлектротранспорта в Новосибирске составляет около 20 тысяч рублей, в ЛКСС «Ростелекома» — менее 5 000 рублей, — уточняется в сообщении.

Фото: пресс-служба компании