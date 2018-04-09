Опорный НГТУ и Samsung будут учить студентов строить «Интернет вещей»

Занятия по программе начнутся с 1 сентября 2018 года.

НГТУ и Samsung стали партнерами в образовательной программе «IoT Академия Samsung», сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что для программы отобрано 7 лучших российских инженерных вузов. НГТУ стал единственным опорным вузом России, вошедшим в проект. Другими партнерами программы стали Уральский федеральный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Южно-Уральский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Северо-Восточный федеральный университет.

— При выборе вузов-партнеров учитывался охват специальностей и направлений обучения, где будет востребована тематика Интернета вещей, потенциальное количество вовлеченных студентов, а также квалификация преподавательского состава, — говорится в сообщении.

Образовательная программа первого семестра построена на изучении реальных индустриальных кейсов по внедрению технологий Интернета вещей, во втором студенты будут создавать прототипы IoT устройств. Практическая работа является основой всего курса. По завершении учебного года Samsung проведет конкурс студенческих проектов. Пилотные лаборатории Интернета вещей с осени 2017 года запущены в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Московском технологическом университете (МИРЭА).

В НГТУ занятия по программе Академии начнутся с 1 сентября 2018 года.

— По плану мы готовы принять 80 слушателей, — прокомментировал декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ, к. т. н. Иван Леонидович Рева. — Занятия будут идти на базе нашего факультета, который к 1 сентября оснаститься дополнительным оборудованием. Уже сегодня число желающих участвовать в программе «IoT Академия Samsung» составляет около 70 студентов нашего вуза, но мы открыты и для претендентов со стороны, в том числе старшеклассников.

Каждому вузу-партнеру предоставляется оборудование для организации учебно-научных IoT-лабораторий, где преподавателям и студентам будут доступны наборы для быстрого прототипирования, микрокомпьютеры Samsung ARTIK, применяемые для решения IoT-задач, и другие высокотехнологичные устройства. Компания проводит дополнительное обучение преподавателей проекта, оказывает методическую и техническую поддержку в его реализации.

— Обучение молодых IT-специалистов, знакомых с последними технологическими трендами, в частности, с Интернетом вещей — одно из важнейших направлений нашей деятельности. Подключенные устройства имеют ключевое значение в самых различных сферах, от транспорта до здравоохранения. Наша задача – подготовить специалистов, которые смогут развивать эти сферы и вместе с Samsung двигаться в цифровое будущее, — отметил Сергей Певнев, директор департамента по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Samsung Electronics.

Проект «IoT Академия Samsung» расширяет деятельность компании в области технического образования, которая с 2014 года представлена федеральной программой по основам IT и программирования для школьников — «IT ШКОЛА SAMSUNG». В Новосибирске эта школа работает в Инженерном лицее НГТУ.

Фото: предоставлено пресс-службой НГТУ, автор- В.Невидимов