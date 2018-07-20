Определен генеральный агент для размещения гособлигаций Новосибирской области

Комиссия признала победителем АО ВТБ Капитал.

19 июля комиссия по отбору агента по размещению облигаций определила финансовую организацию для оказания услуг по размещению ценных бумаг Новосибирской области 2018 — 2020 годов, сообщили в пресс-службе регионального минфина.

Отмечается, что заявки на участие в отборе предоставили пять организаций, занимающих ведущие позиции на финансовом рынке: АО ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Промсвязьбанк». При рассмотрении документов комиссия принимала во внимание опыт размещения ценных бумаг государственного и муниципального сектора на российском рынке капитала, деловую репутацию, позиции компании на российском рынке. Все участники отбора соответствуют требованиям, установленным документацией. По итогам рассмотрения и оценки заявок АО ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Сбербанк КИБ» набрали пятьдесят и более баллов.

— Учитывая, что участник, набравший в итоговом рейтинге 80 баллов из 100 имеет максимальное число баллов по четырем критериям из пяти, и является признанным лидером российского долгового рынка организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков в течение последних 6 лет комиссия признала АО ВТБ Капитал победителем в отборе на оказание услуг по размещению государственных облигаций Новосибирской области, — говорится в сообщении.

Фото: Ростислав Нетисов