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Определен генеральный агент для размещения гособлигаций Новосибирской области

  • 20/07/2018
pravitelstvo

Комиссия признала победителем АО ВТБ Капитал.

19 июля комиссия по отбору агента по размещению облигаций определила финансовую организацию для оказания услуг по размещению ценных бумаг Новосибирской области 2018 — 2020 годов, сообщили в пресс-службе регионального минфина.

Отмечается, что заявки на участие в отборе предоставили пять организаций, занимающих ведущие позиции на финансовом рынке: АО ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Промсвязьбанк». При рассмотрении документов комиссия принимала во внимание опыт размещения ценных бумаг государственного и муниципального сектора на российском рынке капитала, деловую репутацию, позиции компании на российском рынке.  Все участники отбора соответствуют требованиям, установленным документацией. По итогам рассмотрения и оценки заявок АО ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Сбербанк КИБ» набрали пятьдесят и более баллов.

— Учитывая, что участник, набравший в итоговом рейтинге 80 баллов из 100 имеет максимальное число баллов по четырем критериям из пяти, и является признанным лидером российского долгового рынка организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков в течение последних 6 лет комиссия признала АО ВТБ Капитал победителем в отборе на оказание услуг по размещению государственных облигаций Новосибирской области, — говорится в сообщении.

Фото: Ростислав Нетисов

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