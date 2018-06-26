Определен состав жюри журналистского конкурса «Сибирь.ПРО»

Жюри оценит конкурсные работы, представленные в 18 номинациях.

Определен состав жюри XIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Традиционно в числе экспертов лидеры общественного мнения, профессионалы медиаиндустрии, руководители компаний-партнеров проекта, представители органов власти регионов Сибири в сфере информационной политики. Конкурс получил признание в медиасообществе во многом благодаря независимой оценке компетентного жюри, сообщили в оргкомитете конкурса.

В этом году в судейский состав вновь вошли эксперты, которые принимают участие в работе «Сибирь.ПРО» на протяжении многих лет. Это депутаты Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Алексеева и трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, член Общественной палаты Российской Федерации Валерий Васильев, председатель Правления Новосибирской региональной общественной организации Общества «Знание» России Галина Гриднева, директор Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Сергей Сверчков, а также председатель кемеровской региональной Общественной палаты Ирина Рондик.

Продолжат работу и примут участие в оценке конкурсных материалов партнеры проекта: вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, вице-президент по СМИ и торговле АО ХК «Сибирский Деловой Союз» Анастасия Горелкина, генеральный директор ООО Строительная компания «Союз Военных Строителей» Денис Плотников. Впервые свое мнение о работах сибирских журналистов выскажут генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов, директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков, генеральный директор АО «Сибирский Антрацит» Анастасия Попрыгаева и заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов.

Среди членов жюри также многолетние партнёры проекта – генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич, директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина, Григорий Филичев – начальник службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, а также заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Конкурс вновь поддержал Сибирский региональный информационный центр «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») в лице директора Динары Хисматулиной. Кроме того, в состав жюри главного журналистского соревнования Сибири вошли редактор издания «Российская газета. Экономика Сибири» Нина Рузанова, исполняющая обязанности генерального директора АО «Омские Медиа» Елена Моренис, главный редактор регионального сайта Кузбасса A42.ru Оксана Перминова, главные редакторы газет «Томское предместье» и «Новый путь» (Алтайский край) Любовь Лаврова и Татьяна Кузьмина, а также ведущий специалист отдела информационного обеспечения сферы государственной молодежной политики ГБУ Новосибирской области «Центр молодежного творчества», координатор проекта «Новомедиа» Александр Романовский.

На протяжении многих лет неоценимым является сотрудничество проекта с профессионалом медиаиндустрии – журналистом, доктором философских наук, профессором кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета, лауреатом Международной Невской премии за исследования в области журналистики и массовых коммуникаций Валентиной Мансуровой.

Постоянным членом жюри «Сибирь.ПРО» с 2006 года является Алексей Севостьянов – начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области.

В этом году в составе судей среди представителей органов власти сибирских регионов – руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Валентина Старокожева, начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, начальник управления пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края Елена Уляшева, начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края Елена Назарова, заместитель руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике и связям с общественностью Ирина Доржиева.

Компетентное жюри призвано оценить конкурсные работы, представленные в 18 номинациях. Судьи работают дистанционно – голосование проходит в личном кабинете на сайте проекта, что позволяет обеспечить независимость оценки материалов участников.

В 2018 году в проекте «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «Сибирь: ПРОектный подход – приоритеты развития», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Герой нашего времени», «ПРО спорт», «Цифровая Сибирь», «Сибирь ПРОмышленная», «ПРО свет», «ЭкоПРО», «Горный ПРОфиль», «ПРО авиацию», «ПРОфессия железнодорожник», «Финансовый воПРОс».

Фото: оргкомитет конкурса