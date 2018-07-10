Ордынская трасса в районе Хилокского рынка станет освещенной

Подрядчики установят 88 опор линии электроосвещения и барьерное ограждение.

Капитальный ремонт на двух участках автомобильной трассы «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Новосибирском районе Новосибирской области – участок работ (с км 14+680 по км 15+337,69), протяженностью 0,66 км и участок (с км 14+150 по км 14+680), протяженностью 0,53 км – выполняет ОАО «Новосибирскавтодор», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что работы ведутся в соответствии с контрактом, заключенным с «Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области» в рамках выполнения мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах».

Капитальный ремонт включает в себя восстановление и закрепление оси трассы, устройство земляного полотна и дорожной одежды, установка 88 электроопор и барьерного ограждения, устройство тротуаров, нанесение дорожной разметки, а также укрепление обочин и выполнение целого ряда других работ, направленных на приведение трассы в нормативное состояние.

По словам генерального директора ОАО «Новосибирскавтодор» Андрея Лобанова, завершение работ по капитальному ремонту на этих объектах запланировано на следующий год, но уже сейчас работы выполнены больше чем на треть от запланированного объема.

Фото: пресс-служба компании