Ориентировочная стоимость самолета ТВС-2-ДТС составит от 2,5 до 3 млн долларов

Интерес к его приобретению проявляют не только российские, но и иностранные компании.

— Самолет ТВС-2-ДВС налетал почти 80 часов, все наработки подтверждены, конструкция самолета в части изменения профилей заморожена, то есть меняться не будет. Идут корректировки систем управления, взлётно-посадочных устройств, возможно, будет увеличена колея. Далее будет работать конструкторское бюро по уточнению материалов, документации и технологий, будет отработка с авиакомпаниями по комплектации бортового и навигационного оборудования. Три самолета должны пройти летные испытания. Думаю, что около 2,5 лет на это уйдет, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им С.А.Чаплыгина Владимир Барсук.

Старт серийного выпуска самолета намечен на 2021 год. Сборка будет проводиться на «Улан-Удэнском авиационном заводе» (входит в холдинг Вертолеты России). Сейчас идет работа по формированию цепочки поставщиков, отрабатываются вопросы, связанные с типом материалов, которые будут изготавливаться на предприятии и т.д.

➥ СибНИА помогут продвигать ТВС на рынок

Глава СибНИА отметил, что в самолете достаточно много комплектующих иностранного производства: американский двигатель и авионика, итальянские композиты. Если внешнеполитическая обстановка усложнится, то им можно будет найти отечественные аналоги, но это приведет к небольшому увеличению массы самолета, повышению расхода топлива и придется менять подготовку летного состава. Однако, это не отразится на сроках его производства.

— Сейчас мы обсуждаем с отечественными самолетостроителями ряд вопросов по производству композитных материалов. У нас сохраняется договоренность о локализации производства двигателей в России. По соглашению, к ней можно будет приступать, когда мы закупим 40 двигателей. Сегодня приобретено около 30 для ремоторизации Ан-2 и разработки ТВС, — говорит Барсук. — Пока сложно сказать где будет расположено производство. На первом этапе это будет крупноузловая сборка, а потом подрядчик должен будет разобрать двигатель на молекулы, понять необходимые компетенции и увеличивать глубину локализации.

По оценкам Барсука, стоимость ТВС-2-ДВС составит от 2,5 до 3 млн долларов (150-180 млн руб), в зависимости от комплектации.

— На 2021-2025 годы уже подписаны документы на производство 200 самолетов для гражданской авиации на маршруты Якутии. 6 самолетов запросила монгольская компания. Высокий интерес проявляют южные страны — речь идет о приобретении от 50 до 80 летательных аппаратов. Наши представители также проводили переговоры в Малайзии и Индонезии, — добавил Барсук.

Он напомнил, что в свое время было выпущено около 18 тыс самолетов Ан-2, сейчас 1,5 тыс из них выполняют полеты. На смену им идет ТВС-2-ДВС, что говорит о потенциале спроса.

— У этого однодвигательного самолета сегодня в принципе нет аналогов в весовой категории. Он адаптирован для посадки на местности где отсутствуют аэродромы и посадочные площадки, — поясняет Барсук. — Кстати, названия у него еще тоже нет. Думаю, в течение года, в процессе выполнения полетов, народ его придумает, а потом нам просто нужно будет правильно его оформить.

➥ СибНИА протестирует свои разработки в Белоруссии

Директор СибНИА также отметил, что институт продолжает работу с белорусскими партнёрами. Многие технические вопросы уже решены, но остались проблемы, связные с сертификацией старых самолетов. В действующих нормативно-правовых актах не прописан порядок работы с машинами, которые были выпущено до 1994 года.

— Мы передали все необходимые документы в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и министерство. Надеемся, что решения будут приняты в пользу нашего проекта, и мы будем реализовывать его дальше, — говорит Владимир Барсук.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии планируется разместить серийное производство модифицированного самолета Як-40, с сопровождением процесса со стороны СибНИА и разработками института.

Юлия Данилова

Фото: автора