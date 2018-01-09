От покупки «СИБЭКО» выиграют и продавец, и покупатель

Эксперты считают новосибирскую энергокомпанию «лакомым активом».

В конце прошлого года ФАС России сообщила, что рассмотрела ходатайство Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго») о даче согласия на приобретение 100% голосующих акций АО «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») и приняла решение об его удовлетворении. Сегодня во время пресс-подхода на одном из предприятий «СИБЭКО» врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ему известно о возможном приходе нового инвестора в теплоэнергетический комплекс Новосибирска.

— Эти переговоры ведутся не первый год, они быстро не завершатся. Но правительство региона не допустит, чтобы потребители пострадали, чтобы это негативно на них повлияло, — заявил Травников.

➥ В 2018 году тарифы на услуги ЖКХ в регионе не должны вырасти более чем на 3 %

Генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов также сообщил журналистам, что для потребителей сделка пройдет незаметно. Сроки ее завершения он не уточнил.

Исполнительный директор ООО «ИПЦ Генерации», экс-начальник комитета по энергетики мэрии Новосибирска Михаил Грехов отмечает, что новосибирская энергосистема всегда отличалась пониженными тарифами, так как значительная тепловая нагрузка, комбинированная выработка тепловой и электрической энергии и многие другие факторы (стоимость топлива, а она в себестоимости тепловой и электрической энергии составляет порядка 58%), то есть операционные затраты (затраты на производство и передачу тепловой энергии и электрической энергии) были ниже, чем во многих других регионах Сибири.

— Дальнейшее развитие энергосистемы и тарифы во многом будут зависеть от того какую бизнес политику (инвестполитику) будет выстраивать новый собственник. Будет ли он инвестировать в модернизацию тепловых сетей и генерацию или она будет направлена на получение прибыли. Не исключено что основной целью буде реализация углей с собственных месторождений. А учитывая, что топливо в структуре НВВ (необходимая валовая выручка) составляет 58-60% то, незначительно увеличение стоимости углей может существенно сказаться на повышении тарифа тепловой энергии, — рассуждает Грехов.

➥ Тариф на тепло в Новосибирске может вырасти на 42%

— С одной стороны понятно, что тарифы в том числе и инвестполитику определяет субъект федерации — департамент по тарифам. С другой, очевидно, что новый собственник будет воздействовать на органы исполнительной власти, отстаивая свои коммерческие интересы. Учитывая его возможности, не исключаю, что в 2018 году мы получим более высокие темпы роста тарифов, чем планировалось изначально, — комментирует Михаил Грехов.

➥ Тарифов на воду и тепло не хватает на инвестиции

По словам аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева, у каждой из сторон сделки есть свой интерес. АО «Кузбассэнергно» приобретает весьма лакомый актив, существенно, увеличивая свою долю на рынке генерации и продажи энергоносителей.

— Напомним, АО «СИБЭКО» имеет в своем составе 17 крупных предприятий (в основном ТЭЦ), ориентированных на генерацию и продажу тепловой и электрической энергии, транспорт тепловой энергии и теплоносителя, добычу угля и прочие сопутствующие виды деятельности, что снизит издержки «Сибирской генерирующей компании» и увеличит её прибыли. Слияние двух крупных энергетических компаний, ранее конкурировавших, в единый холдинг позволит новому игроку занять фактически монопольное положение на рынке генерации и продажи электрической и тепловой энергии в регионе, — прогнозирует Коренев.

Что касается мотивации Михаила Абызова, принявшего решение о продаже АО «СИБЭКО», то, по словам аналитика, бизнесмен его не озвучивает, однако, возможно, он собирается сконцентрировать свои усилия на развитии каких-то иных направлений своего бизнеса. В любом случае, полагает Алексей Коренев, продажа всегда вызвана изысканием необходимых ресурсов, при этом первыми под реализацию подпадают те активы, которые продавцу наименее интересны.

— Новоиспеченный энергетический холдинг становится фактическим монополистом в регионе. Именно поэтому риски возможного повышения цен были заранее оговорены Федеральной антимонопольной службы, которая потребовала, чтобы в ближайшее время на территориях, где работает «Сибирская генерирующая компания», последняя не допустила бы существенного изменения цен. С одной стороны, требование ФАС весьма расплывчато, так как предполагает недопущение именно существенного повышения цен и именно в обозримом будущем. При этом цифры допустимого удорожания тепловой и электрической энергии не конкретизируются, — рассуждает эксперт ГК «ФИНАМ». — В-третьих, речь идет о территориях, где компания займет «доминирующее положение», без указания четких границ и степени этого доминирования. С другой стороны — спорить с ФАС тоже дело накладное и лучше лишний раз не вызывать гнев государственных контролирующих органов. Так что будем надеяться, что Федеральная антимонопольная служба четко оговорит все условия и проследит за их выполнением. Тем более, что скоро выборы, им недовольство электората никому среди власть имущих не нужно.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал также считает, что с помощью этой покупки владелец «СГК» Андрей Мельниченко наращивает свои энергоактивы, кроме того, обе компании, «СИБЭКО» и «СГК», будут одними из главных потребителей угля, который поставляет другая компания, принадлежащая Мельниченко, «СУЭК».

— Это хорошая возможность для минимизации издержек в рамках вертикально-интегрированного холдинга. У «СГК», в состав которой входит «Кузбассэнерго», есть свободный денежный поток для увеличения своего присутствия на рынке, и сейчас, во время выхода экономики из кризиса, для этого наступил хороший момент, — уверен Сигал.

Стоимость «СИБЭКО» эксперт оценивает в 15-18 млрд рублей, но отмечает, что у новосибирской компании большой долг, который может служить основанием для дисконта.

АО «Кузбассэнерго» входит в состав ООО «Сибирская генерирующая компания» («СГК»), которую контролирует председатель совета директоров и акционер ОАО «СУЭК» Андрей Мельниченко. СГК принадлежит 17 ТЭЦ и ГРЭС в Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях, Туве и Хакасии.

Конечным бенефициаром «СИБЭКО» называют министра открытого правительства РФ Михаила Абызова.

➥ Реформу контрольно-надзорных органов переключили на губернатора

На сайте компании отмечается, что «СИБЭКО» — крупнейшее предприятие Сибири и России. В ее состав входит четыре тепловых электрических станций в Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в Куйбышеве и Бийская ТЭЦ (АО «Бийскэнерго»). Общая мощность станций — 3027,5 МВт.

➥ «Сибэко» предлагает оценить в Новосибирске метод «альтернативной котельной»

АО «Кузбассэнерго» и АО «СИБЭКО» осуществляют деятельность по производству электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) во второй ценовой зоне и зоне свободного перетока «Алтай», «Сибирь» и «Южный Кузбасс», говорится в предписании ФАС РФ. В случае совершения заявленной в ходатайстве сделки, с учетом ранее удовлетворенного ходатайства ФАС России АО «Кузбассэнерго» по приобретению голосующих акций АО «СИБЭКО: доля установленной мощности в ЗСП «Алтай» увеличивается с 56,4% до 96,0%, ЗСП «Сибирь» увеличивается с 12,3% до 18,1%, ЗСП «Южный Кузбасс» останется прежней — 100,0%, во второй ценовой зоне оптового рынка электрической энергии (мощности) увеличится с 15,8% до 21,8%;доля объема выработки электрической энергии в ЗСП «Алтай» увеличится с 60,7% до 99,6%, ЗСП «Сибирь» увеличится с 14,6% до 21,7%, ЗСП «Южный Кузбасс» останется прежней — 100%; доля выработки электрической энергии во второй ценовой зоне оптового рынка электрической энергии (мощности) увеличится с 18,5% до 25,8%.

В 2017 году «СИБЭКО» заключило два трёхсторонних концессионных соглашения с мэрией Новосибирска и правительством области в рамках которых компании планируется передать 21 котельную и теплосети в Новосибирске. Срок их действия — с 2018 по 2023 годы.

➥ Мэрия готовится к концессии теплосетей

29 декабря на сайте раскрытия информации также появилось сообщение о сделке по продаже в общей сложности 94,98% акций ПАО НПО «Элсиб», принадлежавших ОАО «СИБЭКО», кипрским компаниям: АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (24%), «БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (24%), КУЛЛЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (24%), ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД (22,98%). Сделки совершены 6 декабря 2017 года.

➥ «СИБЭКО» приобретает «ЭЛСИБ»

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Юлия Данилова