«Открытие» интегрирует и оптимизирует активы

До 2020 года кредитный портфель объединенного банка в Новосибирске должен вырасти в пять раз, портфель привлеченных средств — в четыре.

В процессе интеграции

— В банковской группе идут интеграционные процессы. В нашем регионе «Новосибирский» филиал объединяется с филиалом «Сибирский» (до 1 июня носил название «Муниципальный»). 17 сентября этот процесс завершится, и на рынке региона будет работать только филиал «Сибирский». Далее пройдет присоединение филиала «Бинбанка», а в 2019 году — «Росгосстрахбанка», — рассказала на встрече с журналистами Ирина Демчук, возглавляющая банковский бизнес группы «Открытие» в Новосибирской области.

В итоге в Новосибирске будет работать филиал «Сибирский» ПАО банк «ФК Открытие».

В объединенную структуру будет входить 40 допофисов и 350 банкоматов. В ходе оптимизации сети 10 допофисов планируется объединить. Кроме того, банк планирует реализовать на рынке другую недвижимость, которая перейдет на баланс объединенной банковской структуры. По словам Ирины Демчук, в Новосибирске довольно много таких объектов.

На сегодня консолидированная доля банка на рынке пластиковых карт региона составляет более 6% (110 тысяч штук), на рынке вкладов населения — около 8% (более 40 млрд рублей), по кредитному портфелю на сегменте МСБ — 3% (5,5 млрд рублей).

— Объем кредитного портфеля необходимо наращивать. Снижение объёмов кредитования — объективная ситуация, связанная с введением финансового оздоровления банка. Ранее только у одного филиала банка «Открытие» в Новосибирске кредитный портфель составлял 10 млрд рублей, — уточняет Демчук.

Кто в приоритете?

Банкир также пояснила, что объединенному банку будут интересны традиционные для Новосибирска отрасли: торговля (занимает в регионе более 50%), производство и услуги. Что касается строительной отрасли, то она может быть перспективной, но для этого сами компании должны серьезно измениться. Банк намерен анализировать ситуацию в этом сегменте после вступления в силу изменений в 214-ФЗ, который предлагает застройщикам по новым проектам работать с проектным финансированием.

— Мы должны четко понимать, как будет формироваться задача кредитования строительной отрасли. Мы ставим для себя цель — привлечение новых клиентов-застройщиков. Но приведу несколько цифр. За четыре года (с 2014 по 2018) мы выдали 1,8 млрд рублей кредитов компаниям строительной отрасли, большая часть из которых на 1 января 2017 года 1,8 млрд находилась в проблемных активах. Эта ситуация будет влиять на изменение подходов с точки зрения оценки рисков по данной категории заемщиков, — констатирует Ирина Демчук.

По ее словам, банк больше внимания будет уделять репутации строительной компании и ее руководителя, собственному капиталу застройщика. Сегодня у многих компаний он не превышает 10 тысяч рублей.

— Если застройщики останутся на том же уровне понимания экономики своего бизнеса и всех бизнес-процессов, то многим придется уйти с рынка. Вместо них придут другие — более крупные игроки. Чтобы этого избежать, нужно изменять стратегию, укрупняться, формировать собственный оборотный капитал — для вхождения в проектное финансирование компания должна вложить в объект 20-30% собственных средств, — перечисляет банкир. — Кроме того, компания должна предоставить в банк полный отчет маркетингового исследования независимого оценщика по перспективам рынка. Если застройщики будут готовы выполнить все эти условия, то строительная отрасль будет активно развиваться и станет локомотивом развития экономики Новосибирской области.

По словам Демчук, банку также интересно принять участие в программе «Академгородок 2.0». Однако здесь все будет зависеть от проработки инновационного проекта и возможных источников погашения кредита. По финансированию таких заявок банк «Открытие» готов сотрудничать с Фондом поддержки малого и среднего бизнеса области.

Оптимизация для роста

Руководителем объединенной структурой «Сибирского» филиала «Открытие» назначена Ирина Демчук. Кроме того, уже утверждены кандидатуры на другие руководящие посты. Заместителем по розничному бизнесу стала Евгения Бояркина, заместителем по блоку МСБ — Марина Першина. Обе работали в «Бинбанке», также как еще ряд других сотрудников-руководителей подразделений филиала.

— Я лично предлагала их на утверждение в Москве, так как смотрела не на то, в каком банке человек ранее работал, а на его профессиональные качества, компетенции, на то подходит ли он к новому формату банка. Я, как руководитель, тоже проходила тестирование и выиграла конкурс, где было четыре человека на место, так что тут все честно, — рассуждает Ирина Демчук. — При интеграции банков в любом случае будет идти оптимизация персонала — и оставаться будут лучшие. Это не означает тотального сокращения, но оптимизация процессов и численности неизбежна.

По размеру региональной сети «Открытие» входит в топ-5 российских банков. Сейчас сеть офисов и банкоматов рационализируется, консолидируется, гармонизируется IT-ландшафт банков группы, чтобы оптимизировать затраты и создать платформу для будущего роста с учетом цифровизации экономики.

С 1 июля управление всеми структурами «Бинбанка» будет идти через структуры банка «Открытие» по единым банковским продуктам, без официального юридического присоединения. С 1 сентября все банки группы должны работать по единым тарифам. К 17 сентября «Сибирский» филиал будет работать на единой платформе. Позже к нему присоединится «Бинбанк». На базе «Бинбанка» в Новосибирске планируется создать IT-центр, в его штат войдут 250 человек. Он будет обслуживать систему банка от Урала до Дальнего Востока.

— «Сибирский» филиал будет курировать деятельность подразделений банка по всему округу, но по факту система управления в «Открытии» будет плоская, линейная. Универсальному управляющему будут подчиняться заместители по направлениям бизнеса. За бизнес в конкретном регионе отвечают руководители региональных операционных офисов в городах присутствия банка — и это правильно, — считает Демчук. — Например, у «Открытия» в Кемерово нет ни одной точки, а у «Бинбанка» в Кузбассе более 20 допофисов. Такой сетью нужно управлять с места. За годы работы у меня сложилось четкое убеждение, что нужно считать эффективность и оптимизировать затраты. Не стоит создавать лишних надстроек, которые будут посредниками между Москвой и региональным офисом.

Комментируя планы и задачи, поставленные перед филиалом «Сибирский», Ирина Демчук отмечает, что банк хорошо понимает клиентские базы в Новосибирске, так как многие компании уже были или являются клиентами кредитных организаций, входящих в группу.

— «Открытие» будет одним из самых быстрорастущих игроков на рынке малого и среднего бизнеса. Клиентам крупного корпоративного бизнеса будет предложен индивидуальный подход в обслуживании. В задачи банка входит поиск нового качественного клиента, в том числе за счет привлечении его из других кредитных организаций. Работа будет сложная, ее темп будет очень быстрым и это жесткий принцип текущего времени, так как «систему выжимания пота по Тейлору» никто не отменял, — заявляет Демчук.

По ее словам, до 2020 года кредитный портфель объединенного банка в Новосибирске должен вырасти в пять раз, портфель привлеченных средств — в четыре.

Юлия Данилова

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