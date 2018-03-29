Открытые перспективы Китая

В Новосибирске обсудили перспективы сотрудничества с КНР.

27 марта 2018 года Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАССП) провел конференцию «Сотрудничество с Китаем как двигатель развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области», сообщили в пресс-службе конференции.

Мероприятие прошло при поддержке Центра координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства НСО (Центра поддержки экспорта), Правительства Новосибирской области и Кантонской ярмарки.

В ходе конференции в формате живого диалога обсуждались перспективы развития двусторонней торговли, механизмы выхода российского бизнеса на рынок КНР, особенности импорта, освещались реальные бизнес-кейсы по работе с Китаем.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие: руководитель центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства НСО Сергей Иванов; руководитель 2-ого отдела ВЭД АО «ВЭД Агент» Анна Андрющенко; руководитель практики по интеллектуальной собственности компании «Гребнева и партнеры» Анна Войцехович и исполнительный директор РАСПП Максим Кузнецов. Участниками также стали крупные организации различной направленности, такие как ООО «Оптима», АО «Сибгипрозолото», ООО «Биокор», ООО НПО «Альфа-Групп» и др., а также начинающие предприниматели и специальные образовательные учреждения, включая Новосибирский электромеханический колледж.

— По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8% по сравнению с прошлым годом. Общий объем двусторонней торговли по итогам прошлого года составил 84 миллиарда долларов, из них свыше 1 млрд. пришлось на Новосибирскую область. По нашим ожиданиям, превысит 100 млрд. в долларовом эквиваленте в 2018 году. Одна из ключевых точек роста – торговля между субъектами МСП. Научные исследования показали, что малые и средние предприятия, которые экспортируют свою продукцию, более успешны, чем те, кто не занимается ВЭД, — рассказал модератор конференции, исполнительный директор РАСПП Максим Кузнецов.

Представитель Кантонской ярмарки госпожа Май, посредством видеосвязи, подробно рассказала о преимуществах Ярмарки.

— Кантонская ярмарка — это выставка достижений народного хозяйства Китая. Здесь впервые анонсируют все ключевые новинки китайской промышленности. По сути, это не только импортная ярмарка, — в ней также есть также международный павильон, в котором можно представить свои экспортные товары, — сказала она.

После участники могли получить от госпожи Май ответы на любые интересующие их вопросы. Большинство гостей интересовалось стоимостью и эффективностью участия в Ярмарке, а также доступностью льгот и субсидий.

— Ярмарка дает нам более 100 новых контактов, с которыми мы успешно в дальнейшем работаем, — поделилась опытом участия в Кантонской ярмарке Анна Андрющенко.

Она донесла до участников основные моменты, которые следует учитывать экспоненту и посетителю как в момент подготовки к поездке, так и во время самой выставки. А также рассказала о проверенных на собственной практике «лайфхаках» по участию в ярмарке и оптимизации расходов компании в целом.

Правовые аспекты торговли с Китаем были освещены в выступлении Анны Войцехович. По её словам, «95% российско-китайских контрактов в Новосибирской области не соответствуют законодательству КНР. Китайские предприниматели могут их совершенно законно не соблюдать».

В помощь новосибирским участникам ВЭД она привела наглядные примеры документации, необходимой для установления юридически-чистых отношений с партнерами из КНР, отдельно остановившись на особенностях составления внешнеторговых контрактов и методах проверки благонадежности контрагентов, а так же защите интеллектуальной собственности.

— Существует 2 способа оценки спроса на продукцию: кабинетные исследования и выставки. В среднем, цена у них одинаковая. Однако выставка позволяет получить контакты потенциальных покупателей и дистрибьюторов, увидеть их реакцию на продукт, в то время, как исследования дадут лишь сухие цифры по емкости рынка сбыта, — подчеркнул Максим Кузнецов.

Как резюмировал исполнительный директор РАСПП, «работа с китайскими предпринимателями требует системного подхода. Многие наши партнеры сталкиваются с тем, что их зарубежные контрагенты пропадают и перестают выходить на связь после первых же переговоров. Так сложилось, что китайцы больше доверяют своим согражданам. Чтобы эффективно вести бизнес с Китаем, необходимо стать другом для контрагентов и только после этого переходить к делам. Поэтому лучше всего организовывать постояннодействующее представительство с местными сотрудниками, которые смогут на одном языке разговаривать с партнерами и постоянно держать вопрос на контроле».

В деловой программе Конференции планировалось участие представителей китайской корпорации «Цзюлунфу торговля», однако им не удалось приехать на мероприятие. В качестве извинения они прислали обращение к участникам, в котором, среди прочих, были такие слова: «По нашим наблюдениям, есть 3 основных причины, препятствующих росту двусторонней торговли: сложность получения финансирования для пополнения оборотных средств, сложность контроля валютных рисков при торговле и взаимное недоверие».

После завершения официальной части конференции представители российского и китайского бизнеса в формате «без галстуков» обсудить направления дальнейшего сотрудничества. Большое внимание было уделено перспективам развития двусторонней торговли, механизмам выхода российского бизнеса на рынок КНР, особенностям импорта, освещались реальные практики новосибирских компаний по работе с Китаем.

Фото: предоставлены пресс-службой конференции