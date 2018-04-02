«Параметры нового концессионного соглашения хуже, чем действующего»

На тендер по выбору регионального оператора по утилизации ТКО смогут претендовать только московские компании.

По словам зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Новосибирской области Вадима Агеенко, в новом концессионном соглашении, которое сейчас рассматривается на рабочей группе в правительстве, министерство экономического развития региона представило 12 параметров. По некоторым из них у депутатов заксобрания по-прежнему возникают вопросы.

➥ Кто ответит за ошибки в управлении госсобственностью?

— Мы видим, что явно завышены объемы ТКО, которые не соответствуют даже действующей территориальной схеме. В агломерации (5 районов и 5 городов) должно быть около 800 тыс тонн ТКО в год, а в поправках, представленных на рабочую группу минрегином, — 1,137 млн тонн. Это на 337 тыс тонн больше. Где мы их возьмем и как будем поставлять? — возмущается Агеенко. — Гендиректор ОАО «Экооператор» Лариса Анисимова пояснила, что эти цифры взяты из новой территориальной схемы, хотя мы ее раскритиковали, и она до сих пор не принята.

➥ ГЧП по поликлиникам и «мусорная» концессия на финишной прямой

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента напомнил, что после проблем, возникших вокруг первой концессии, депутаты предлагали построить 4 мусоросортировочных комплекса (МСК) мощностью по 200 тыс тонн каждый.

— Это типовые МСК, которые продаются в комплекте. На рынке их много, в том числе отечественного производства. Можно было ввести их, а по мере необходимости достраивать линии и наращивать мощности. Пока нас не услышали, — говорит Агеенко. — Кроме того, в предложенных минэкономразвития области поправках предлагается установить на МСК оборудование по сортировке 40% ТКО. Между тем, мы детально разбирали действующее концессионное соглашение и доказывали, что даже план по сортировке 25% не выполним. На подобных заводах в Омске, Томске, Кемерово, Красноярске реальная сортировка мусора составляет 8-11%.

➥ Депутаты вышли из рабочей группы по пересмотру «мусорной концессии»

По его словам, чтобы выполнить новые нормативы, предлагаемые минэкономразвития, нужно устанавливать очень дорогое импортное оборудование. Судя по поправкам, оно будет стоить около 8,5 млрд руб, а ранее эксперты говорили, что прежний вариант МСК ценой 6,5 млрд с двумя подъездными дорогами слишком дорог. Еще одна проблема — рынок сбыта вторсырья. В регионе он пока не сформирован. Об этом говорят представители уже действующего в регионе мусоросортировочного завода.

➥ «Мусоросортировочный завод №2» готовится к загрузке

Агеенко также отмечает, что депутаты предлагали разбить концессионное соглашение на два равных лота, чтобы игроки могли конкурировать между собой как ценами, так и качеством оказания услуг. Плюс, это будет страховка на случай форс-мажора: если один из концессионеров остановит работу его обязательства может оперативно перехватить другой. Это предложение пока также не встретило поддержки.

— Лично у меня большое недоумение вызывает конкурс по выбору единого регионального оператора, который объявлен 23 марта. Все условия в тендере прописаны под москвичей. Например, залоговая сумма 250 млн руб. У участника должна быть возможность осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов. Должен быть действующий госконтракт в сфере утилизации ТКО, заключенный на срок более 10 лет и т.д. У нас под эти критерии попадает только ООО «Экология-Новосибирск», — отметил Агеенко.

Он напомнил, что в 2015 году область учредила АО «Экооператор», которое занималось разработкой терсхемы утилизации ТКО. В его уставный капитал регион вложил 30 млн руб. Предполагалось, что компания заявится на тендер по выбору регионального оператора, но в действующих условиях это пока не возможно. Кроме того, в тендере фигурирует старая терсхема, которая была одобрена в 2016 году.

➥ В Новосибирской области одобрили комплексную схему обращения с отходами

В целом собеседник Infopro54 отмечает, что параметры нового концессионного соглашения хуже, чем действующего, а правительство особо не торопиться с разработкой новой концессии, принятие решения постоянно сдвигается. Плюс до сих пор не ясным является вопрос легитимности этой работы, так как в регионе по-прежнему действует первое концессионное соглашение, заключенное областью в 2016 году с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»).

Фото: Ростислав Нетисов