Пенсионеры стали чаще брать микрозаймы

Банки сокращают выдачи кредитных карт людям после 70 лет.

Среди возрастных граждан (старше 50 лет) чаше всего в микрофинансовые организации обращаются люди возрастом до 55 лет. За первые пять месяцев 2018 г. на них приходилось около 45% от всех займов возрастных заемщиков. Следом идут граждане до 60 лет (29%) и до 65 лет (15%). На заемщиков от 65 до 70 лет приходится 8% займов, старше 70 лет — 3%. К таким выводам пришли специалисты крупнейшей компании на рынке онлайн-кредитования MoneyMan и БКИ ОКБ, проведя совместное исследование.

— За год соотношение клиентов всех категорий осталось почти неизменным, кроме самой возрастной группы — ее доля выросла в два раза. Количество заявок от таких клиентов выросло почти в три раза, что значительно опережает темпы роста рынка. Уровень одобрения для новых заемщиков один из самых высоких по сектору — он достигает 40-50%, возрастные заемщики более надежные и ответственные, они всегда платят вовремя, — утверждает гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко.

Отмечается, что с возрастом меняются причины, по которым люди обращаются в микрофинансовые организации. По данным опроса MoneyMan, самая частая причина, по которой пожилые люди идут в МФО – отказ в банковском обслуживании, среди более молодых заемщиков встречается также другие ответы – быстрота оформления займа и отсутствие необходимости собирать документы.

— МФО выдают займы на небольшие сроки, что значительно сокращает вероятность невозврата займа, — говорит Хорошко.

По ее словам, если у пенсионера нет поручителей или залога, ему не так просто получить кредит.

— Консервативные банки осторожно подходят к возрастным заемщикам, они опасаются выдавать длинные кредиты, особенно без страховки, боясь не успеть получить средства назад. Кроме этого, пенсионерам, как правило, нужны небольшие суммы, банкам не выгодно с ними работать, потому что стоимость привлечение и обслуживания всех клиентов — одинакова, — говорит эксперт.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки сократили выдачи кредитных карт людям после 70 лет. За первые пять месяцев 2018 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года уровень одобрения заявок на кредитные карты сократился почти в два раза — с 64,7 % до 34,7 %. В 2018 Уровень одобрения по клиентам до 50 лет за это время, наоборот, вырос — с 30,8 % до 40,9 %. При это доля возрастных клиентов в банках очень низка: на клиентов старше 65 лет приходится менее 5 % от всех выдач кредитов наличными и примерно 1 % в выдачах кредитных карт. На возрастную группу от 50 до 55 лет приходится 8,7 % от всех выдач наличными, на 55-60 лет — 10,1 %, 60-65 лет — 7,1 %. В кредитных картах на заемщиков от 50 до 55 лет приходится 9,5 %, 55-60 лет — 9,7 %, 60-65 лет — 6,7 %.

— Если пенсионная реформа будет принята в обсуждаемом виде, гражданам будет сложнее получить кредиты в случае непредвиденных обстоятельств: пенсия является гарантом возврата долга, а зарплата — нет. Возрастным гражданам будет сложнее найти работу на конкурентном рынке, а работодатели могут воспользоваться различными уловками, чтобы сократить менее эффективных работников, — говорит Ирина Хорошко.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru