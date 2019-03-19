Переход на электронный документооборот позволил сохранить «Балтике» около 1,5 га леса

Специалисты компании «Балтика» посчитали, что благодаря переходу на электронный документооборот (ЭДО) и электронный обмен данными (Electronic data interchange – EDI) в 2018 г. компания вышла на уровень 600 тыс. документов в месяц по 6 типам обменов в EDI и 80 тыс. документов в месяц с ЭДО, сообщили в пресс-службе компании.

— Это позволяет экономить более 40 тонн древесины в год, что эквивалентно 693 деревьям. Получается, что только за 2018 г. «Балтика» сохранила более 1,5 га леса. А если к этому прибавить количество бумажных документов, которые не напечатали клиенты компании, то цифра увеличивается почти вдвое. Специалисты «Балтики» рассчитывают, что в дальнейшем эта цифра будет расти, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что перевод клиентов на электронный обмен данными позволяет не только экономить время, труд, бумагу, ресурсы на подготовку и отправку документов, но и обеспечить повышенную конфиденциальность и сохранность юридически значимой информации. Еще несколько лет назад каждая накладная обрабатывалась в ручном режиме. С переходом в цифру скорость обработки накладных увеличилась более чем в 100 раз, поскольку новая система «Балтики» сводит этот процесс к нажатию одной кнопки. Таким образом ресурсы специалистов направлены не на ручное редактирование, а на интеллектуальные операции и поддержку работы алгоритмов.

— ЭДО позволяет нам и нашим партнёрам оптимизировать бизнес-процессы и повысить их эффективность. Первые шаги по внедрению электронного документооборота мы совершали именно с «Балтикой» — компания одной из первых перешла на ЭДО с нашей компанией. Традиционно наш партнёр демонстрирует высокий уровень финансовой дисциплины и скорость реакции на запросы, — подчеркнула руководитель группы контроля товарных операций, сеть гипермаркетов «Лента» Татьяна Попова.

На «Балтике» отметили, что компания находится в поиске инновационных решений для оптимизации бизнес-процессов. Совместно с клиентами «Балтика» постоянно ищет новые способы улучшения сервиса. Идет работа с провайдером и ритейлерами по доработке стандартных типов сообщений, после чего происходит их интеграция с учетной системой. Это позволяет минимизировать ручное вмешательство в процессы, учитывать специфику контрагентов и обеспечивать прозрачность цепочки поставок. Все нововведения помогают в том числе и клиентам «Балтики», которые получают возможность оптимизировать их бизнес-процессы и ресурсы.

Например, в настоящее время ведется разработка обмена ответными электронными документами с указанием причин неисполнения, что позволит уйти от ручного сбора обратной связи и обеспечить двустороннее улучшение клиентского сервиса. С некоторыми сетями уже началась ежемесячная сверка ключевых показателей в совместном Dashboard, как в едином источнике информации – это позволяет находиться с клиентом в едином информационном поле и разрабатывать корректирующие меры в оперативном режиме.

Также недавно компания «Балтика» сообщала о том, что успешно внедрила передовой среди FMCG-компаний проект по GPS-мониторингу качества доставки продукции и маршрутизатор движения транспорта в виде мобильного приложения. Эти инновации в области цифровизации бизнеса направлены на повышение качества клиентского сервиса компании.

Внедрение цифровых технологий является одним из приоритетов бизнес-стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22», оно повышает эффективность работы компании. Вместе с тем, еще одним приоритетом этой стратегии является программа устойчивого развития Carlsberg Group – частью которой является «Балтика» – «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Одна из целей этой программы – «НОЛЬ углеродного следа» в производстве и дистрибуции продукции компании. Леса являются «легкими» нашей планеты и поглощают выбросы СО2. Сокращение потребления бумаги будет способствовать сохранению зеленых насаждений, снижению объема отходов и углеродного следа компании.

Фото: пресс-служба компании