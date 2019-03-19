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Переход на электронный документооборот позволил сохранить «Балтике» около 1,5 га леса

  • 19/03/2019, 10:20
За год предприятие экономит более 40 тонн древесины, что эквивалентно 693 деревьям.

Переход на электронный документооборот позволил сохранить «Балтике» около 1,5 га лесаСпециалисты компании «Балтика» посчитали, что благодаря переходу на электронный документооборот (ЭДО) и электронный обмен данными (Electronic data interchange – EDI) в 2018 г. компания вышла на уровень 600 тыс. документов в месяц по 6 типам обменов в EDI и 80 тыс. документов в месяц с ЭДО, сообщили в пресс-службе компании.

— Это позволяет экономить более 40 тонн древесины в год, что эквивалентно 693 деревьям. Получается, что только за 2018 г. «Балтика» сохранила более 1,5 га леса. А если к этому прибавить количество бумажных документов, которые не напечатали клиенты компании, то цифра увеличивается почти вдвое. Специалисты «Балтики» рассчитывают, что в дальнейшем эта цифра будет расти, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что перевод клиентов на электронный обмен данными позволяет не только экономить время, труд, бумагу, ресурсы на подготовку и отправку документов, но и обеспечить повышенную конфиденциальность и сохранность юридически значимой информации. Еще несколько лет назад каждая накладная обрабатывалась в ручном режиме. С переходом в цифру скорость обработки накладных увеличилась более чем в 100 раз, поскольку новая система «Балтики» сводит этот процесс к нажатию одной кнопки. Таким образом ресурсы специалистов направлены не на ручное редактирование, а на интеллектуальные операции и поддержку работы алгоритмов.

— ЭДО позволяет нам и нашим партнёрам оптимизировать бизнес-процессы и повысить их эффективность.  Первые шаги по внедрению электронного документооборота мы совершали именно с «Балтикой» — компания одной из первых перешла на ЭДО с нашей компанией. Традиционно наш партнёр демонстрирует высокий уровень финансовой дисциплины и скорость реакции на запросы, — подчеркнула руководитель группы контроля товарных операций, сеть гипермаркетов «Лента» Татьяна Попова.

На «Балтике» отметили, что компания находится в поиске инновационных решений для оптимизации бизнес-процессов. Совместно с клиентами «Балтика» постоянно ищет новые способы улучшения сервиса. Идет работа с провайдером и ритейлерами по доработке стандартных типов сообщений, после чего происходит их интеграция с учетной системой. Это позволяет минимизировать ручное вмешательство в процессы, учитывать специфику контрагентов и обеспечивать прозрачность цепочки поставок. Все нововведения помогают в том числе и клиентам «Балтики», которые получают возможность оптимизировать их бизнес-процессы и ресурсы.

Например, в настоящее время ведется разработка обмена ответными электронными документами с указанием причин неисполнения, что позволит уйти от ручного сбора обратной связи и обеспечить двустороннее улучшение клиентского сервиса. С некоторыми сетями уже началась ежемесячная сверка ключевых показателей в совместном Dashboard, как в едином источнике информации – это позволяет находиться с клиентом в едином информационном поле и разрабатывать корректирующие меры в оперативном режиме.

Также недавно компания «Балтика» сообщала о том, что успешно внедрила передовой среди FMCG-компаний проект по GPS-мониторингу качества доставки продукции и маршрутизатор движения транспорта в виде мобильного приложения. Эти инновации в области цифровизации бизнеса направлены на повышение качества клиентского сервиса компании.

Внедрение цифровых технологий является одним из приоритетов бизнес-стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22», оно повышает эффективность работы компании. Вместе с тем, еще одним приоритетом этой стратегии является программа устойчивого развития Carlsberg Group – частью которой является «Балтика» – «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Одна из целей этой программы – «НОЛЬ углеродного следа» в производстве и дистрибуции продукции компании. Леса являются «легкими» нашей планеты и поглощают выбросы СО2. Сокращение потребления бумаги будет способствовать сохранению зеленых насаждений, снижению объема отходов и углеродного следа компании.

Фото: пресс-служба компании

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