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Пешеходные переходы предлагают оснащать солнечными батареями

  • 25/04/2018
батарея

НГТУ и «Новосибирская ГЭС» реализуют проект по профориентации детей-сирот.

Факультет энергетики опорного Новосибирского государственного технического университета вошел в состав участников социально значимого для региона проекта по профориентации детей-сирот в период получения ими среднего школьного образования. Помимо НГТУ участниками проекта являются Филиал ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» и Новосибирский промышленно-энергетический колледж, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Проект предусматривает оснащение нерегулируемого пешеходного перехода источниками искусственного освещения, работающими от солнечных батарей. При этом проектирование системы энергоснабжения выполняется воспитанниками Центра «Созвездие» совместно со студентами Новосибирского промышленно-энергетического колледжа под руководством и при методическом сопровождении специалистов опорного НГТУ и Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС».

— Реализуемый проект направлен на достижение нескольких целей. В числе основных – социально-профессиональная адаптация детей-сирот, популяризация энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии, повышение безопасности дорожного движения за счет освещения нерегулируемых пешеходных переходов с использованием возобновляемых источников энергии, — подчеркнули в НГТУ.

В проекте участвуют воспитанники МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» в возрасте 13—15 лет.

— Дети-сироты в период получения среднего школьного образования зачастую не видят возможных горизонтов как личностного, так и профессионального развития. Как результат, большое число воспитанников детских домов не в состоянии реализовать свой потенциал в образовательной и в профессиональной среде. Проект ориентирован на социализацию и профориентацию таких детей. Вовлечение воспитанников в социальное взаимодействие со студентами колледжа, вуза, реализация комплексного проекта, имеющего видимый и конкретный результат, является очень эффективным инструментом решения поставленной задачи, — отметили в пресс-службе.

На первом этапе реализации проекта воспитанникам центра «Созвездие» и студентам промышленно-энергетического колледжа доцентами кафедры Систем электроснабжения предприятий НГТУ Н.В. Зубовой и А.А. Жданович были прочитаны лекции и проведены лабораторные занятия по возобновляемой энергетике: «Энергия ветра», «Энергия солнца», «Энергия воды». В рамках проведенных занятий ребята учились работать в командах, в которых студенты колледжа, как более опытные, выступали в роли наставников.

В настоящее время ведется разработка технического проекта по установке ВИЭ. Закупка материалов и комплектующих согласно спецификации разработанного проекта, конструирование установки ВИЭ, монтаж установки, а также сдача ее в эксплуатацию планируется до конца 2018 года.

Фото: пресс-служба НГТУ

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