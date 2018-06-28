Пикет против новой пенсионной реформы

Федерация профсоюзов Новосибирской области провела второй пикет против повышения пенсионного возраста.

На этот раз он прошел на площадке перед региональным парламентом до открытия 32 сессии заксобрания. Организаторы заявили на участие в пикете 400 человек.

— Федерация профсоюзов вчера подготовила и направила свои обращения в адрес президента РФ с просьбой принять меры, в соответствии с конституцией РФ. Также мы приняли обращение к председателю правительства РФ с просьбой отозвать законопроект как несвоевременный. Мы считаем, что к реформе по повышению пенсионного возраста нужно приступить после исполнения майских указов президента по обеспечению повышения качества жизни людей, — заявил на сессии регионального парламента зампредседателя комитета по соцполитике, председатель Федерация профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов.

Он также отметил, что причиной пикета, который прошел перед региональным парламентом до сессии была неудовлетворенность встречей, состоявшейся между лидерами профсоюзов области и представителями власти региона.

— 26 июня в этом же помещении прошла встреча профсоюзного актива области с руководством региона, депутатами Законодательного собрания. От временно исполняющего обязанности губернатора мы не услышали внятной позиции, поэтому люди решили выйти на пикет, — добавил он.

Вопрос, озвученный председателем профсоюзов был внесен в повестку сессии протокольной записью.

На пленарном заседании Госдумы РФ 8 мая, которое рассматривало вопрос о назначении нового премьер-министра, Дмитрий Медведев заявил о необходимости повышения пенсионного возраста. В середине июня законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ предлагает поднять возрастную планку для выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

В конце мая в региональном парламенте Новосибирской области была создана рабочая группа из депутатов парламента и подготовки обращения Заксобрания в Государственную Думу о непринятии позиции правительства России о повышении пенсионного возраста. Ее возглавил зампредседателя комитета по соцполитике, председатель Федерация профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов. Федерация профсоюзов Новосибирской области одной из первых в стране рассмотрела заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева «О повышении пенсионного возраста» и выразила категорический протест. Письма с текстом заявления федерации были направлены всем депутатам Государственной Думы ФС РФ, членам совета ФС, председателю Госдумы ФС РФ и председателю правительства РФ.

26 июня прошла встреча представителей первичных организаций профсоюзов с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым.

Представители профсоюзов отмечают, что сегодня возникают сложности с поиском работы даже у соискателей в возрасте от 45 лет. При этом, средняя продолжительность жизни мужчин в Новосибирской области — около 65 лет. Люди, занятые на тяжелых производствах и в рабочих профессиях еще до выхода на пенсию физически изношены. Также высока инвалидизация — к 60 годам работающие имеют 1,8 заболеваний, дающих им право на получение пенсии по инвалидности. В настоящее время, по данным экспертов, в Российской Федерации до пенсии не доживает около 10% женщин и 30% мужчин, в 50 субъектах Российской Федерации средний период здоровой жизни ниже 60 лет.

Фото: редакции