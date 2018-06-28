Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Пикет против новой пенсионной реформы

  • 28/06/2018
222

Федерация профсоюзов Новосибирской области провела второй пикет против повышения пенсионного возраста.

На этот раз он прошел на площадке перед региональным парламентом до открытия 32 сессии заксобрания. Организаторы заявили на участие в пикете 400 человек.

 

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

 

— Федерация профсоюзов вчера подготовила и направила свои обращения в адрес президента РФ с просьбой принять меры, в соответствии с конституцией РФ. Также мы приняли обращение к председателю правительства РФ с просьбой отозвать законопроект как несвоевременный. Мы считаем, что к реформе по повышению пенсионного возраста нужно приступить после исполнения майских указов президента по обеспечению повышения качества жизни людей, — заявил на сессии регионального парламента зампредседателя комитета по соцполитике, председатель Федерация профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов.

Он также отметил, что причиной пикета, который прошел перед региональным парламентом до сессии была неудовлетворенность встречей, состоявшейся между лидерами профсоюзов области и представителями власти региона.

— 26 июня в этом же помещении прошла встреча профсоюзного актива области с руководством региона, депутатами Законодательного собрания. От временно исполняющего обязанности губернатора мы не услышали внятной позиции, поэтому люди решили выйти на пикет, — добавил он.

Вопрос, озвученный председателем профсоюзов был внесен в повестку сессии протокольной записью.

На пленарном заседании Госдумы РФ 8 мая, которое рассматривало вопрос о назначении нового премьер-министра, Дмитрий Медведев заявил о необходимости повышения пенсионного возраста. В середине июня законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ предлагает поднять возрастную планку для выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

В конце мая в региональном парламенте Новосибирской области была создана рабочая группа из депутатов парламента и подготовки обращения Заксобрания в Государственную Думу о непринятии позиции правительства России о повышении пенсионного возраста. Ее возглавил зампредседателя комитета по соцполитике, председатель Федерация профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов. Федерация профсоюзов Новосибирской области одной из первых в стране рассмотрела заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева «О повышении пенсионного возраста» и выразила категорический протест. Письма с текстом заявления федерации были направлены всем депутатам Государственной Думы ФС РФ, членам совета ФС, председателю Госдумы ФС РФ и председателю правительства РФ.

26 июня прошла встреча представителей первичных организаций профсоюзов с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым.

Представители профсоюзов отмечают, что сегодня возникают сложности с поиском работы даже у соискателей в возрасте от 45 лет. При этом, средняя продолжительность жизни мужчин в Новосибирской области — около 65 лет. Люди, занятые на тяжелых производствах и в рабочих профессиях еще до выхода на пенсию физически изношены. Также высока инвалидизация — к 60 годам работающие имеют 1,8 заболеваний, дающих им право на получение пенсии по инвалидности. В настоящее время, по данным экспертов, в Российской Федерации до пенсии не доживает около 10% женщин и 30% мужчин, в 50 субъектах Российской Федерации средний период здоровой жизни ниже 60 лет.

Фото: редакции

Читайте также:

Популярное с сайта

Новосибирская область выступит наставником для других регионов

28/06/2018
Регион дал АСИ четырнадцать лучших практик по внедрению стандартов подготовки кадров для промышленного роста.

Количество заключенных договоров ОСАГО в Сибири снизилось на 20%

27/06/2018
Каждый пятый автовладелец сегодня ездит без автогражданки.

Строительный контроль за дорогами запаздывает

27/06/2018
Подрядчики готовы даже доплачивать заказчику за право инспектировать качество ремонта дорог.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

Количество заключенных договоров ОСАГО в Сибири снизилось на 20%

27/06/2018

Строительный контроль за дорогами запаздывает

27/06/2018

ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников

27/06/2018

Из 224 лизинговых компаний во втором квартале 2018 года осталось 60

27/06/2018

Инновационная сибирская косметика тестирует иностранные рынки

27/06/2018

Разносторонние интересы АФК «Система»

26/06/2018

Апартаменты в ипотеку — выгодное предложение Банка Акцепт

26/06/2018

Дилерский центр Lexus «Восток Моторс» приступил к работе в Новосибирске

26/06/2018

ВТБ снизил до 5 000 рублей оборот «Мультикарты» для бесплатного обслуживания

26/06/2018

Доверяй, но проверяй!

26/06/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×