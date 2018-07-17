Пилотный центр «Промбиотех» ведет переговоры со стратегическим инвестором

До конца года компания планирует заключить с ним соглашение и передать проект по производству камеди и крахмала стоимостью 9,5 млрд руб.

— Интегратором данного проекта выступает ООО «Пилотный центр Промбиотех», компания, решающая задачи в области бизнес-инжиниринга биотехнологических проектов. В настоящий момент заключены соглашения со всеми участникам проекта, в число которых входят ООО ПО «Сиббиофарм», ФИЦ ИЦиГ СО РАН, АНО «Агентство по технологическому развитию», международные инжиниринговые и технологические компании. Сейчас идут переговоры с потенциальными стратегическими инвесторами — финансовыми группами, — рассказал учредитель ООО «Пилотный центр Промбиотех», директор ООО «Медико-Биологический Союз», зампредседателя НП «Сиббиомед» Михаил Лосев.

Он уточнил, что в рамках реализации проекта, совместно с одним из основных потребителей продукции — ПАО «Газропмнефть», прошли испытания технологии по производству ксантановой камеди, предложенной отечественными разработчиками. Они показали неудовлетворительные результаты. После этого была проведена большая работа с международными партнёрами, по итогам которой заключено предварительное соглашение о технологическом трансфере с зарубежными поставщиками технологий из Китая.

По его словам, создание такого производства потребует не только значительных финансовых, но и земельных ресурсов — для размещения производственных линий и выращивания растительного сырья, картофеля, в больших объёмах. В настоящий момент идёт согласование предоставления земельного участка в Искитимском и Черепановском районах для выращивания картофеля и участка для промышленного строительства в непосредственной близости от ПО «Сиббиофарм» в г. Бердске. Планируется, что участок будет предоставлен после заключения соглашение со стратегическим партнером. Михаил Лосев рассчитывает, что это произойдет до конца 2018 года.

Сегодня в проект по организации комплекса производственных линий по переработке картофеля и выпуску импортозамещающих продуктов с высокой добавленной стоимостью: ксантановой камеди, модифицированного и нативного картофельного крахмалов вложено несколько млн рублей. Расчетная стоимость инвестпроекта — 9,5 млрд. Из них 5,5 млрд необходимо на линию по выпуску ксантановой камеди, 2,4 млрд — катионного крахмала, 1,6 млрд — экструзионного крахмала. Необходимый объем сырья — селекционного картофеля — 230 тыс тонн в год. Объем производства конечной продукции в год: ксантановая камедь (потребители нефтегазодобывающая, пищевая отрасли) — 10 тыс тонн, катионный крахмал (целлюлозно-бумажная промышленность) — 15 тыс тонн, экструзионный крахмал — (нефтегазодобывающая промышленность) — 10 тыс тонн, сухая клетчатка (кормопроизводство) — 2,5 тыс тонн. Совокупная стоимость выпускаемой продукции — 3,25 млрд руб в год, оценка валовой прибыли — 1,99 млрд в год. Планируемый срок окупаемости проекта, с учетом ставки дисконтирования 19%, — 7 лет. IRR проекта — 29%. Подписание соглашения о трансфере технологий и инвестиционного соглашения планируется до конца 2018 года. В результате реализации проекта будет создано 300 рабочих мест, в бюджеты всех уровней ежегодно будет поступать свыше 250 млн отчислений.

Объем рынка ксантана в России составляет 50 тыс тонн или 7 млрд руб в год, 100% продукции для буровых работ импортируется из США Китая и Австрии. Объем потребления модифицированных крахмалов в России 100 тыс тон в год, 85% импортируется из Китая и стран Европы.

Предполагается, что предприятие станет якорным резидентом промышленного биотехнологического кластера Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области