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Пилотный центр «Промбиотех» ведет переговоры со стратегическим инвестором

  • 17/07/2018
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До конца года компания планирует заключить с ним соглашение и передать проект по производству камеди и крахмала стоимостью 9,5 млрд руб.

— Интегратором данного проекта выступает ООО «Пилотный центр Промбиотех», компания, решающая задачи в области бизнес-инжиниринга биотехнологических проектов. В настоящий момент заключены соглашения со всеми участникам проекта, в число которых входят ООО ПО «Сиббиофарм», ФИЦ ИЦиГ СО РАН, АНО «Агентство по технологическому развитию», международные инжиниринговые и технологические компании. Сейчас идут переговоры с потенциальными стратегическими инвесторами — финансовыми группами, — рассказал учредитель ООО «Пилотный центр Промбиотех», директор ООО «Медико-Биологический Союз», зампредседателя НП «Сиббиомед» Михаил Лосев.

Он уточнил, что в рамках реализации проекта, совместно с одним из основных потребителей продукции — ПАО «Газропмнефть», прошли испытания технологии по производству ксантановой камеди, предложенной отечественными разработчиками. Они показали неудовлетворительные результаты. После этого была проведена большая работа с международными партнёрами, по итогам которой заключено предварительное соглашение о технологическом трансфере с зарубежными поставщиками технологий из Китая.

«Вектор» хочет запустить два производственных корпуса

— Сейчас мы готовимся испытать эту технологию, закупим образцы для лабораторных испытаний. После оценки качества произведенной продукции можно будет говорить о запуске трансфера технологий, — говорит Лосев. — Помимо технологии и микробиологического штамма, который перерабатывает крахмал в камедь, в таком проекте значительное внимание должно уделяться качеству и уровню инженерных решений. Масштаб этого предприятия соизмерим с нефтеперерабатывающим заводом и сильно зависит от качества инженерных решений. К сожалению, в течение последних 20 лет Россия сильно отстала в сфере инжиниринга крупнотоннажных биотехнологий. И нам бы не хотелось экспериментировать и рисковать при создании больших конструкций — это серьёзные финансовые риски.

По его словам, создание такого производства потребует не только значительных финансовых, но и земельных ресурсов — для размещения производственных линий и выращивания растительного сырья, картофеля, в больших объёмах. В настоящий момент идёт согласование предоставления земельного участка в Искитимском и Черепановском районах для выращивания картофеля и участка для промышленного строительства в непосредственной близости от ПО «Сиббиофарм» в г. Бердске. Планируется, что участок будет предоставлен после заключения соглашение со стратегическим партнером. Михаил Лосев рассчитывает, что это произойдет до конца 2018 года.

«Биоцентр» технологического предпринимательства

— Стратегический партнер тот, кто будет готов на себя взять финансирование и управление проектом в дальнейшем. Он должен иметь опыт работы на этом рынке, так как после запуска производства получит статус монополии (30-40% рынка) и должен будет работать с большими объемами продукции. Финансирование проекта запланировано как с участием финансовых институтов, так и с привлечением частных инвестиций, — поясняет Лосев. — Ситуацию осложняет тот факт, что проект отраслевой. Пока на рынке РФ есть только один действующий биотехнологический проект подобного масштаба — ЗАО «Завод Премиксов №1» в Белгородской области по выпуску аминокислот, запущенный в 2015 году. Интерес к отрасли со стороны инвесторов только формируется. Несмотря на это, интерес к прямым инвестициям в проект уже проявил ПАО «Газпромбанк», при этом он провел экспертизу ПО «Сиббиофарм» с положительным результатом.

Сегодня в проект по организации комплекса производственных линий по переработке картофеля и выпуску импортозамещающих продуктов с высокой добавленной стоимостью: ксантановой камеди, модифицированного и нативного картофельного крахмалов вложено несколько млн рублей. Расчетная стоимость инвестпроекта — 9,5 млрд. Из них 5,5 млрд необходимо на линию по выпуску ксантановой камеди, 2,4 млрд — катионного крахмала, 1,6 млрд — экструзионного крахмала. Необходимый объем сырья — селекционного картофеля — 230 тыс тонн в год. Объем производства конечной продукции в год: ксантановая камедь (потребители нефтегазодобывающая, пищевая отрасли) — 10 тыс тонн, катионный крахмал (целлюлозно-бумажная промышленность) — 15 тыс тонн, экструзионный крахмал — (нефтегазодобывающая промышленность) — 10 тыс тонн, сухая клетчатка (кормопроизводство) — 2,5 тыс тонн. Совокупная стоимость выпускаемой продукции — 3,25 млрд руб в год, оценка валовой прибыли — 1,99 млрд в год. Планируемый срок окупаемости проекта, с учетом ставки дисконтирования 19%, — 7 лет. IRR проекта — 29%. Подписание соглашения о трансфере технологий и инвестиционного соглашения планируется до конца 2018 года. В результате реализации проекта будет создано 300 рабочих мест, в бюджеты всех уровней ежегодно будет поступать свыше 250 млн отчислений.

Объем рынка ксантана в России составляет 50 тыс тонн или 7 млрд руб в год, 100% продукции для буровых работ импортируется из США Китая и Австрии. Объем потребления модифицированных крахмалов в России 100 тыс тон в год, 85% импортируется из Китая и стран Европы.

Предполагается, что предприятие станет якорным резидентом промышленного биотехнологического кластера Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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