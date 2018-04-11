Пивовары требуют корректировок в регулировании отрасли

В 2017 году падение рынка составило около 5%. Главной причиной спада стало ограничение производства и оборота пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра.

С 2009 года рынок пива в России сократился уже на 34,7% (данные Росстата), средняя цена за литр произведенной продукции возросла более чем вдвое и достигла 108,3 рублей. Это итог чрезмерного законодательного регулирования пивоваренной отрасли, констатировали на пресс-конференции «Пивоваренный рынок России. Итоги 2017. Перспективы 2018» представители компаний-членов Союза российских пивоваров. По оценкам участников рынка, для того чтобы переломить общую негативную динамику, обеспечить максимальную прозрачность отрасли и высокую собираемость акцизов, необходимо изменить в целом подход к ее регулированию.

— Из-за постоянно растущего числа ограничений объем пивоваренного рынка падает. На негативную динамику оказали влияние рост акциза на 200% в 2010 году и темпы его роста в последующие годы, а также законодательные ограничения, такие как запрет на рекламу, ограничение продаж, запрет на ПЭТ объемом более 1,5 л, который и стал основной причиной падения рынка в прошлом году, — пояснил председатель совета Союза российских пивоваров Андрей Губка.

Сегодня в правительстве РФ готовятся очередные корректировки в Федеральный закон №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» направленные на введение раздельного регулирования производства и оборота алкогольной продукции с учетом особенностей различных категорий алкогольных напитков. По мнению чиновников, введение маркировки товара необходимо для обеспечения законного оборота товара, предупреждения действий вводящих в заблуждение потребителей, осуществления госконтроля за оборотом маркированных средствами идентификации товаров. Однако, участники рынка заявляют, что это не решит проблемы нелегального рынка алкоголя и при этом ухудшит ситуацию для ответственных налогоплательщиков, так как расходы пивоваров резко вырастут.

Это приведет к увеличению розничных цен. Введение маркировки потребует значительных инвестиций и расходов на закупку оборудования, а также марок, программного обеспечения, изменения бизнес операций. Все это снизит объемы легального производства в индустрии, что приведет к волне закрытия производств, ответственных налогоплательщиков, недополучению бюджетом РФ налоговых отчислений в виде акциза и других налогов, отмечают пивовары.

Введение дополнительных ограничений и инструментов контроля не оправдано, заявили участники рынка на пресс-конференции. Это избыточные меры: для пивоваров уже внедрена система ЕГАИС, которая дает возможность прослеживать весь путь продукции: от производителя до торговой точки.

— С учетом текущей ситуации в пивоваренной отрасли крайне важны взвешенный подход к регулированию и конструктивный диалог пивоваров с правительством Российской Федерации. Введение обсуждаемых дополнительных мер контроля — маркировки и лицензирования — не принесет ожидаемого эффекта. Чтобы изменить негативную динамику рынка, необходимо актуализировать законодательство с учетом новых реалий и особенностей производства, оборота, хранения и потребления различных категорий алкогольных напитков, — поясняет вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group Алексей Кедрин.

Директор по корпоративным отношениям HEINEKEN в России Кирилл Болматов подчёркивает, что пивоваренная отрасль является одной из важных отраслей экономики РФ, так как обеспечивает 0,7% ВВП страны. Только в виде акцизов в 2017 году пивовары заплатили в бюджет 154,4 млрд рублей, на 2,2% больше, чем в 2016 году.

— Непосредственно в отрасли заняты 40 тысяч человек, в 10 раз больше рабочих мест пивовары создают в смежных сферах: сельском хозяйстве, логистическом секторе, торговле, рекламе. Важно, что все акцизные отчисления идут в региональные бюджеты, во многих городах пивоварни являются главными налогоплательщиками, — напоминает Болматов.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, член совета директоров AB Inbev Efes Ораз Дурдыев также отметил, что пивовары активно инвестируют в новые ниши, ориентируясь на спрос потребителей.

— В 2017 году доля безалкогольного пива в РФ увеличилась на 16,2% и заняла 1,4% всего российского рынка пива. На развитие этого сегмента влияет стремление потребителей к более здоровому образу жизни, государственная политика по снижению злоупотребления алкоголем и социальная ответственность пивоваров. Потенциал у сегмента огромный — в Германии, например, на безалкогольное пиво приходится 7% рынка. Конечно, производить такой продукт сложнее и дороже, но для отрасли это стратегические инвестиции, — резюмирует Дурдыев.

Сегодня в РФ производится более 70 марок безалкогольного пива, вдвое больше, чем в 2015 году.

Анна Сухорженко

Фото: пресс-служба Союза российских пивоваров