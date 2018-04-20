Площадь зеленых зон Новосибирска увеличилась на 2 гектара

В Новосибирске 17 824 квадратных метра муниципальной земли передаются под объекты рекреационного назначения.

Об изъятии трех земельных участков для муниципальных нужд – организации территорий озеленения – опубликованы постановления мэрии города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии.

— По поручению мэра решение об их изъятии было принято в связи с новой концепцией развития зеленых зон в Новосибирске, — пояснил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский.

Так, например, земельный участок площадью 11 051 кв. метр, расположенный на ул. Большевистской в Октябрьском районе в 2013 году был передан в аренду для строительства гостиничного комплекса. Строительные работы здесь так и не начались. А в 2017 году после корректировки проекта планировки территории, куда входит этот участок, согласно новому проекту предусматривалось включение его в состав набережной.

— В качестве компенсации застройщику предложен другой земельный участок, — рассказал Георгий Жигульский. — Окончательного решения пока нет. Ведутся переговоры.

Еще на двух земельных участках — 1 658 кв. метров на ул. Федосеева в Октябрьском районе (аренда с 2010 года), планировавшемся для строительства фитнес-клуба, и 5 115 кв. метров на ул. Виктора Уса, арендуемом с 2016 года для строительства магазина, — согласно новым документам планирования будут обустроены сквер и бульвар.

Фото: pixabay.com, автор- khazoff