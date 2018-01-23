Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Плюс 40% в производстве и продажах

  • 23/01/2018

Анастасия Попрыгаева, генеральный директор АО «Сибирский Антрацит»:

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

—В конце декабря мы уже можем смело подводить основные итоги 2017 года. Мы не только выполнили поставленные в начале года задачи, а достигли рекордных за историю предприятия показателей. Это 40%-й рост и производства, и продаж, и производительности труда.

➥ На рубль господдержки — 13 рублей инвестиций в основной капитал

К 31 декабря мы достигнем отметки в 7,3 млн тонн добычи антрацита, 6,7 млн тонн — отгрузки. Наш главный рекорд за год — 50%-е увеличение объема вскрыши, до 50 млн кубов, это более 100 млн тонн горной массы.

➥ В 2017 году «Сибирский Антрацит» планирует увеличить добычу до 7,2 млн тонн

«Сибирский Антрацит» остается неизменным лидером экспорта российского антрацита среди отечественных компаний, одним из ключевых игроков мирового рынка. Существенный рост продаж в 2017 году стал результатом ежедневной работы по улучшению качества продукции и работы с клиентами. В этом году мы увеличили объемы сбыта и количество клиентов, включая прямых потребителей — металлургов и другие промышленные предприятия на традиционных для нас рынках Китая, Индии и Кореи, а также вышли на новые перспективные рынки Южной Африки, Бразилии, укрепили свои позиции на рынках стран СНГ.

➥ В новосибирском правительстве оценили предпочтения инвесторов

Cегодня наша компания находится на принципиально новом уровне. Это был сложный и интересный путь. Мы начали его два года назад. За это время реформировали систему управления компанией, построили новые и модернизировали существовавшие производственные объекты, упорядочили складское хозяйство, нарастили погрузочные мощности и увеличили производительность труда.

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Тенденция к росту сохранится в 2018 году. «Сибирский Антрацит» нарастит производство на 20% — до 8,5 млн тонн.  Одной из наших ключевых задач будет развитие логистических возможностей предприятия, которые позволят увеличить скорость доставки продукцию компании конечным потребителям. Мы завершим начатые в этом году проекты по модернизации фабрик. Будем по-прежнему уделять большое внимание эффективности работы.

Популярное с сайта

Китайским гидам ограничат работу в России

23/01/2018
Поток туристов из КНР в РФ в 2018 году может снизиться.

Турпотоки в КНР и Таиланд сравнялись

22/01/2018
По 10 основным туристическим направлениям из Новосибирска в 2017 году было отправлено около 400 тыс туристов.

В Новосибирске создан штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина

22/01/2018
Он начнет работу 23 января.

Мнение

Востребованность инноваций рынком — проблема, которая не решается сама собой

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag