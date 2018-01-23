Плюс 40% в производстве и продажах

Анастасия Попрыгаева, генеральный директор АО «Сибирский Антрацит»:

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

—В конце декабря мы уже можем смело подводить основные итоги 2017 года. Мы не только выполнили поставленные в начале года задачи, а достигли рекордных за историю предприятия показателей. Это 40%-й рост и производства, и продаж, и производительности труда.

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К 31 декабря мы достигнем отметки в 7,3 млн тонн добычи антрацита, 6,7 млн тонн — отгрузки. Наш главный рекорд за год — 50%-е увеличение объема вскрыши, до 50 млн кубов, это более 100 млн тонн горной массы.

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«Сибирский Антрацит» остается неизменным лидером экспорта российского антрацита среди отечественных компаний, одним из ключевых игроков мирового рынка. Существенный рост продаж в 2017 году стал результатом ежедневной работы по улучшению качества продукции и работы с клиентами. В этом году мы увеличили объемы сбыта и количество клиентов, включая прямых потребителей — металлургов и другие промышленные предприятия на традиционных для нас рынках Китая, Индии и Кореи, а также вышли на новые перспективные рынки Южной Африки, Бразилии, укрепили свои позиции на рынках стран СНГ.

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Cегодня наша компания находится на принципиально новом уровне. Это был сложный и интересный путь. Мы начали его два года назад. За это время реформировали систему управления компанией, построили новые и модернизировали существовавшие производственные объекты, упорядочили складское хозяйство, нарастили погрузочные мощности и увеличили производительность труда.

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Тенденция к росту сохранится в 2018 году. «Сибирский Антрацит» нарастит производство на 20% — до 8,5 млн тонн. Одной из наших ключевых задач будет развитие логистических возможностей предприятия, которые позволят увеличить скорость доставки продукцию компании конечным потребителям. Мы завершим начатые в этом году проекты по модернизации фабрик. Будем по-прежнему уделять большое внимание эффективности работы.