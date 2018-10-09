По итогам 8 месяцев 2018 года Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах

По сравнению с прошлым годом банк улучшил свои позиции по ряду показателей.
Финансовый портал Banki.ru опубликовал рейтинг финансовых показателей российских банков по состоянию на 1 сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
По сравнению с прошлым годом АО «Банк Акцепт» улучшил свои позиции по ряду показателей:
— Несмотря на ужесточении конкуренции на банковском рынке Банк Акцепт продолжает активно привлекать новых клиентов и создавать лояльные комфортные условия обслуживания для своих постоянных клиентов, — прокомментировал председатель правления Банка Акцепт Константин Васильев. — Клиенты стремятся работать с нашим банком, потому что находят здесь индивидуальный подход и просто внимательное и доброе отношение.
Фото: пресс-служба банка
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