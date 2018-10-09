По итогам 8 месяцев 2018 года Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах

По сравнению с прошлым годом банк улучшил свои позиции по ряду показателей.

Финансовый портал Banki.ru опубликовал рейтинг финансовых показателей российских банков по состоянию на 1 сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По сравнению с прошлым годом АО «Банк Акцепт» улучшил свои позиции по ряду показателей:

Активы банка поднялись в рейтинге на 6 пунктов — на 161 место и составили 19 101 788 тысяч рублей;

Капитал поднялся на 7 пунктов, это 174 место среди банков России, и составил 2 229 706 тысяч рублей;

Кредиты предприятиям поднялись на 17 пунктов, 131 место;

Расчетные счета — на 10 пунктов, 112 место;

Вклады населения — на 9 пунктов, 110 место;

Ценные бумаги — на 1 пункт, 108 место.

— Несмотря на ужесточении конкуренции на банковском рынке Банк Акцепт продолжает активно привлекать новых клиентов и создавать лояльные комфортные условия обслуживания для своих постоянных клиентов, — прокомментировал председатель правления Банка Акцепт Константин Васильев. — Клиенты стремятся работать с нашим банком, потому что находят здесь индивидуальный подход и просто внимательное и доброе отношение.

Фото: пресс-служба банка