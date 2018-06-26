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Почта Банк установит 50 тысяч платежных терминалов в отделениях Почты России

  • 26/06/2018
pochta

С помощью терминала посетители Почты России могут оплатить банковской картой почтовые услуги.

Почта Банк продолжает развивать проект по эквайринговому сопровождению Почты России, который предусматривает оснащение отделений почтовой связи pos-терминалами, количество которых уже достигло 20 тысяч, сообщили в пресс-службе Почта Банка

С помощью терминала посетители Почты России могут оплатить банковской картой почтовые услуги. География установки терминалов охватывает 83 региона присутствия Почта Банка.

— Динамику роста популярности безналичных платежей у россиян отражают темпы развития эквайрингового проекта на Почте России. Изначально банк ориентировался на установку 25 тысяч терминалов в отделениях почтовой связи, но благодаря высокому спросу на оплату почтовых услуг с помощью банковских карт мы вместе с акционером в лице Почты России пересмотрели эти планы в сторону увеличения. До конца года банк закупит и установит еще 30 тысяч устройств, к концу 2018 года их количество достигнет 50 тысяч штук по всей стране, — отметила член правления, операционный директор Почта Банка Елена Мохначева.

Помимо оплаты услуг в отделениях почтовой связи, с помощью терминалов клиенты любого банка могут снимать наличные средства, а клиенты Почта Банка – еще и вносить деньги через кассовое решение Почты России. Эта услуга особенно востребована в небольших населенных пунктах, где нет отделений банков или банкоматов. На долю малых городов и сельской местности сегодня приходится порядка 90% сети Почта Банка.

— С созданием Почта Банка у Почты России появилась возможность обеспечить прием платежных карт в абсолютном большинстве своих отделений, в том числе, находящихся в малых городах и сельской местности. Для многих населенных пунктов это станет первым элементом присутствия современной банковской инфраструктуры. Работа по развитию эквайринговой сети Почта Банка будет продолжена, — отметил заместитель генерального директора Почты России по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.

Фото: предоставлено пресс-службой Почта Банка

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