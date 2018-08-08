Почта по электронной подписи

Только за первую неделю августа в Новосибирской области к новому сервису присоединились более 1500 человек.

Клиенты Почты России по всей стране, в том числе и в Новосибирской области, теперь могут получать свои посылки и заказные письма, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает не больше 1 минуты. Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт, сообщает пресс-служба макрорегиона «Сибирь» — филиала ФГУП «Почта России».

— Клиенту больше не нужно переживать, что он оставил дома паспорт и не может зайти за отправлением по дороге с работы. Ему также больше не нужно тратить время на заполнение извещений. Отследили свое отправление в мобильном приложении Почты России, получили push-уведомление о его поступлении в отделение, пришли, показали трек-номер, назвали код из SMS или push-уведомления в нашем мобильном приложении и забрали свое отправление, — рассказывает заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России Сергей Малышев.

Сама регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет сократить в 5 раз время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.

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