Поддерживаем самые амбициозные проекты

Константин Васильев, председателя правления ОАО КБ «Акцепт»
— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?
— На мой взгляд, наиболее значимыми событиями для Новосибирской области в 2017 году стало 80-летие региона, также хотелось бы отметить реализацию первого этапа федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого преобразили Михайловскую набережную в Новосибирске, привели в порядок улицы и дворы не только Новосибирска, но и других городов области.
➥ Михайловскую набережную разделят на две зоны для «тихого» и активного отдыха
— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты вы считаете наиболее значимыми для региона?
— Для решения задач реиндустриализации экономики Новосибирской области и импортозамещения, я уверен, важны все проекты в области инновационного высокотехнологичного производства. Тем более, что Новосибирская область в сфере инноваций традиционно имеет сильные позиции.
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Сегодня среди флагманов реиндустриализации экономики открытый в 2017 году «Промышленно-медицинский парк» по производству конструкций, эндопротезов, аппаратно-программных комплексов.
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Большой шаг в производстве биокерамики медицинского назначения сделал клиент банка — «НЭВЗ-КЕРАМИКС». Компания наращивает производственные мощности и стабильно развивается не только на российском рынке, но и выходит на международный уровень.
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Также как пример хочу отметить реализованный акционерным обществом «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» проект по созданию линии розлива инъекционных препаратов в рамках развития производства импортозамещающих вакцин и вакцин нового поколения, одобренный инвестиционным советом региона. Банк Акцепт принимал участие в финансировании этого проекта.
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Как местный, новосибирский банк, мы ставим в приоритет задачи по содействию экономическому развитию климата в регионе и стараемся поддерживать самые амбициозные проекты.
— Главные итоги работы вашего банка в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?
— По итогам работы за 11 месяцев 2017г. мы идем с опережением планов выполнения основных показателей и по прибыли, и по кредитному портфелю, и по привлеченным средствам клиентов.
2017 год был богат на интересные задачи, проекты, контракты. В числе первых стоит отметить реализованные задачи по кредитованию. В Красноярске открыт крупный кредит для администрации города сроком на 3 года. Также банк принял участие в аукционах на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов районным администрациям Новосибирской области и стал победителем сразу в четырех районах, предложив наиболее выгодные для заказчиков условия. Среди них — Барабинский, Тогучинский, Мошковский, Колыванский и Куйбышевский районы.
➥ Банк Акцепт предоставит кредит администрации Куйбышевского района на сумму 15 млн рублей
Еще один хороший показатель — это аккредитация в государственной программе «Корпорация МСП». Банк и ранее работал с региональными гарантийными фондами. Предприниматели Новосибирска, Красноярска и Омска уже получали кредиты по льготной ставке под поручительство фондов. Таким образом, в 2017 году мы выдали 25 кредитов на сумму 280 млн. рублей и подписали договор с еще одним фондом —
Алтайским гарантийным фондом. Теперь, став уполномоченным банком МСП, мы можем предложить нашим клиентам еще более выгодные условия — не только банковский кредит под поручительство фонда, но и непосредственно кредитный продукт корпорации МСП.
Как крупнейший кредитор транспортной системы Новосибирска Банк Акцепт профинансировал приобретение автобусов для пассажироперевозок.
Поддерживаем инновационные производства.
Помимо всего прочего, Банк стал официальным партнером финансовой компании «Юнисервис Капитал». Договоренность о сотрудничестве была достигнута для развития рынка нового инструмента финансирования — коммерческих облигаций.
➥ «Нафтатранс» разместил коммерческие облигации
Итогом сотрудничества в этом году стала совместная работа по размещению дебютного выпуска коммерческих облигаций нефтехолдинга «Нафтатранс» на общую сумму 50 млн рублей и ЗАО «Ламбумиз» на 60 млн рублей.
➥ Компания группы F1 вышла с коммерческими облигациями
— Какие задачи ставите на 2018 год?
— В 2018 году сохраняются основные ориентиры, которые утверждены в рамках Стратегии развития банка на 2016-2018 годы. Это увеличение объемов услуг в корпоративном сегменте: рост качественного кредитного портфеля, ресурсов юридических лиц. Ключевой задачей остается наращивание клиентской базы, продолжение положительного опыта работы с муниципальными предприятиями, предприятиями с государственным участием. Для достижения этого мы планируем и дальше совершенствовать наши бизнес-процессы, сохранять гибкую ценовую политику, учитывающую интересы клиентов, поддерживать качество обслуживания на должном уровне. Хочу отметить, что у нас сильные компетенции в кредитовании малого и среднего бизнеса.
В розничном сегменте внимание банка в первую очередь направлено на наших зарплатников, сотрудников бюджетных организаций и других постоянных клиентов банка: вкладчиков, пенсионеров. Для них мы предлагаем и планируем дальше предлагать различные преференции, специальные условия, акции.
Фото: предоставлено пресс-службой банка
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