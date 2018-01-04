Поддерживаем самые амбициозные проекты

Константин Васильев, председателя правления ОАО КБ «Акцепт»

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— На мой взгляд, наиболее значимыми событиями для Новосибирской области в 2017 году стало 80-летие региона, также хотелось бы отметить реализацию первого этапа федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого преобразили Михайловскую набережную в Новосибирске, привели в порядок улицы и дворы не только Новосибирска, но и других городов области.

➥ Михайловскую набережную разделят на две зоны для «тихого» и активного отдыха

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Для решения задач реиндустриализации экономики Новосибирской области и импортозамещения, я уверен, важны все проекты в области инновационного высокотехнологичного производства. Тем более, что Новосибирская область в сфере инноваций традиционно имеет сильные позиции.

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Сегодня среди флагманов реиндустриализации экономики открытый в 2017 году «Промышленно-медицинский парк» по производству конструкций, эндопротезов, аппаратно-программных комплексов.

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Большой шаг в производстве биокерамики медицинского назначения сделал клиент банка — «НЭВЗ-КЕРАМИКС». Компания наращивает производственные мощности и стабильно развивается не только на российском рынке, но и выходит на международный уровень.

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Также как пример хочу отметить реализованный акционерным обществом «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» проект по созданию линии розлива инъекционных препаратов в рамках развития производства импортозамещающих вакцин и вакцин нового поколения, одобренный инвестиционным советом региона. Банк Акцепт принимал участие в финансировании этого проекта.

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Как местный, новосибирский банк, мы ставим в приоритет задачи по содействию экономическому развитию климата в регионе и стараемся поддерживать самые амбициозные проекты.

— Главные итоги работы вашего банка в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— По итогам работы за 11 месяцев 2017г. мы идем с опережением планов выполнения основных показателей и по прибыли, и по кредитному портфелю, и по привлеченным средствам клиентов.

2017 год был богат на интересные задачи, проекты, контракты. В числе первых стоит отметить реализованные задачи по кредитованию. В Красноярске открыт крупный кредит для администрации города сроком на 3 года. Также банк принял участие в аукционах на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов районным администрациям Новосибирской области и стал победителем сразу в четырех районах, предложив наиболее выгодные для заказчиков условия. Среди них — Барабинский, Тогучинский, Мошковский, Колыванский и Куйбышевский районы.

➥ Банк Акцепт предоставит кредит администрации Куйбышевского района на сумму 15 млн рублей

Еще один хороший показатель — это аккредитация в государственной программе «Корпорация МСП». Банк и ранее работал с региональными гарантийными фондами. Предприниматели Новосибирска, Красноярска и Омска уже получали кредиты по льготной ставке под поручительство фондов. Таким образом, в 2017 году мы выдали 25 кредитов на сумму 280 млн. рублей и подписали договор с еще одним фондом —

Алтайским гарантийным фондом. Теперь, став уполномоченным банком МСП, мы можем предложить нашим клиентам еще более выгодные условия — не только банковский кредит под поручительство фонда, но и непосредственно кредитный продукт корпорации МСП.

➥ Банки и предприниматели

Как крупнейший кредитор транспортной системы Новосибирска Банк Акцепт профинансировал приобретение автобусов для пассажироперевозок.

Поддерживаем инновационные производства.

Помимо всего прочего, Банк стал официальным партнером финансовой компании «Юнисервис Капитал». Договоренность о сотрудничестве была достигнута для развития рынка нового инструмента финансирования — коммерческих облигаций.

➥ «Нафтатранс» разместил коммерческие облигации

Итогом сотрудничества в этом году стала совместная работа по размещению дебютного выпуска коммерческих облигаций нефтехолдинга «Нафтатранс» на общую сумму 50 млн рублей и ЗАО «Ламбумиз» на 60 млн рублей.

➥ Компания группы F1 вышла с коммерческими облигациями

— Какие задачи ставите на 2018 год?

— В 2018 году сохраняются основные ориентиры, которые утверждены в рамках Стратегии развития банка на 2016-2018 годы. Это увеличение объемов услуг в корпоративном сегменте: рост качественного кредитного портфеля, ресурсов юридических лиц. Ключевой задачей остается наращивание клиентской базы, продолжение положительного опыта работы с муниципальными предприятиями, предприятиями с государственным участием. Для достижения этого мы планируем и дальше совершенствовать наши бизнес-процессы, сохранять гибкую ценовую политику, учитывающую интересы клиентов, поддерживать качество обслуживания на должном уровне. Хочу отметить, что у нас сильные компетенции в кредитовании малого и среднего бизнеса.

В розничном сегменте внимание банка в первую очередь направлено на наших зарплатников, сотрудников бюджетных организаций и других постоянных клиентов банка: вкладчиков, пенсионеров. Для них мы предлагаем и планируем дальше предлагать различные преференции, специальные условия, акции.

Фото: предоставлено пресс-службой банка