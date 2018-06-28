Подписано соглашение о сотрудничестве между Новосибирской областью и Москвой

В региональном правительстве надеются, что документ не будет формальным.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, рассчитанное на пять лет, подписали врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и Мэр Москвы Сергей Собянин. Церемония подписания состоялось в мэрии Москвы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Нам очень интересен опыт столицы по развитию сферы образования, здравоохранения. Безусловно, у Москвы богатый опыт по решению транспортных проблем, организации работы общественного транспорта. Нужно использовать те наработки, которые уже показали себя с лучшей стороны в таком крупном городе, как Москва, — подчеркнул Травников.

Также он отметил, что Новосибирская область рассматривает Москву как перспективный рынок для продукции аграрного сектора.

Важной сферой взаимного сотрудничества является развитие науки и образования. Мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил научно-образовательный потенциал Новосибирской области.

— Надеюсь, этот документ не будет формальным, а воплотится в конкретные проекты на благо жителей двух регионов, — отметил он.

Отмечается, что правительство Новосибирской области и правительство г. Москвы договорились о содействии развития межрегиональной экономической интеграции и укреплении связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, взаимодействие с социально ориентированными негосударственными некоммерческими организациями, других областях, составляющих предмет взаимной заинтересованности.

В частности, соглашение предусматривает создание условий для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия, взаимодействие при выработке совместных решений по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе по привлечению иностранного капитала, передовых зарубежных технологий и решений, секретов производства (ноу-хау), осуществление сотрудничества по вопросам обучения кадров для Новосибирской области в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и эксплуатации метрополитена и ряде других направлений.

Документ прошел согласование в исполнительных органах государственной власти Новосибирской области и Москвы, после чего одобрен на заседании правительства Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области