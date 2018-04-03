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Подростку из Новосибирска нужны деньги на инсулиновую помпу и расходные материалы

  • 03/04/2018
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Не хватает — 208 945 руб.

У тринадцатилетней Кати Пугаченко сахарный диабет 1-го типа. Девочка росла и развивалась согласно возрасту, только часто болела ОРВИ. С четырех лет Катя посещала развивающие занятия, потом — танцевальный кружок, в семь лет пошла в школу, учится хорошо.

— Весной прошлого года дочка резко похудела, стала пить много воды, быстро уставала. Сдали анализы, и выяснилось, что уровень сахара в крови у Кати превышает норму в три раза. Дочь срочно госпитализировали. Врачи поставили диагноз «сахарный диабет», подобрали дозировки инсулина, рекомендовали диету, — рассказывает мама Кати, Татьяна Панкрахина.

По словам Татьяны, уже год они вынуждены делать Кате до десяти уколов в сутки

— Но избавиться от скачков сахара никак не удается: невозможно точно рассчитать дозировку инсулина с помощью шприц-ручки. У дочки часто возникают сильные головные боли, она стала раздражительной, — продолжает Татьяна.

Эндокринолог рекомендует как можно скорее установить Кате инсулиновую помпу.

— Учитывая хороший эффект, который показала пробная помповая инсулинотерапия, Катю необходимо перевести на помпу. Терапия поможет стабилизировать показатели сахара, не допустить развития осложнений, улучшить общее самочувствие девочки, — говорит детский эндокринолог медицинского центра «Астра-Мед» Лариса Санникова (Новосибирск).

По информации «Русфонда» цена помпы и расходных материалов составляет 208 945 руб. Самостоятельно купить дорогостоящее оборудование родители не могут, и просят помощи.

— На получение помпы за счет госбюджета в области большая очередь. Когда удастся получить – неизвестно. А купить помпу мы не можем, заработки у нас с мужем небольшие, растим двух детей. Прошу, помогите! — говорит Татьяна.

Помочь Кате можно по ссылке.

Фото: из личных архивов

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