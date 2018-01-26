Подведены итоги всех полуфиналов конкурса «Лидеры России»

От Новосибирской области в финал прошли 13 участников.

23 января в медиалофте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) были представлены итоги региональных полуфиналов Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России», сообщили в проектном пресс-офисе конкурса Лидеры России по Сибирскому федеральному округу.

— Очевидно, что конкурс получился. Наша главная задача — не потерять этих людей, финалистов, полуфиналистов и тех, кто не прошел в полуфиналы. Сейчас мы обсуждаем, как наладить коммуникацию со всеми участниками конкурса, — отметил Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, конкурс будет регулярным и возможно, что соотечественники за рубежом смогут также принять участие в тестировании.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что конкурс дал синергетический эффект.

— Во-первых, создана социологическая база российских управленцев. Во-вторых, участники образовали высокопрофессиональную социальную сеть. Успешный проект всегда возникает неожиданно, — полагает Мау.

Руководитель проекта, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров описал социально-демографический портрет финалиста.

Первые две позиции по числу победителей заняли Москва (58 финалистов) и Санкт-Петербург (30 финалистов). На третьем месте оказался Ставропольский край (19 финалистов), на четвертом — Свердловская область (14 финалистов), на пятом — Новосибирская и Ростовская области (по 13 финалистов).

Шестьдесят процентов участников — это руководители среднего и высшего звена, причем в ходе полуфиналов доля руководителей высшего звена выросла на 10 %.

УФО стал одним из лидеров по количеству участников до 35 лет — 63 %. При этом в среднем по стране соотношение участников до 35 лет уменьшилось на 10 % — опыт оказался важнее молодости.

Член экспертного совета конкурса, управляющий партнёр ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко представил одно из заданий финала, который состоится с 6 по 11 февраля в Сочи. Финалистам предстоит подготовить лекцию по лидерству и прочесть её в одной из школ города.

— Дети — это самая сложная и придирчивая аудитория, поэтому советую всем тщательно подготовиться. Другие испытания пока называть рано, но будет интереснее и сложнее, чем на полуфиналах, — заверил Безручко.

Глава РСПП Александр Шохин признался, что лично проходил тесты дистанционного этапа и поначалу у него возникло ощущение, что вопросы на историческую и географическую темы избыточны.

— Глядя на финалистов, становится очевидно, что широкий кругозор — неотъемлемое качество современного управленца. Конкурс позволил не только создать социальные лифты и для молодых людей, которые могут и хотят продвинуться в бизнесе, на государственной и муниципальной службе, он также, что крайне важно, позволил создать вертикальную коммуникацию между действующими и будущими лидерами России, — сказал Александр Шохин.

Отмечается, что в финале конкурса «Лидеры России», который пройдёт в Сочи с 6 по 11 февраля, примут участие 300 человек. Финалисты, прошедшие все задания, получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. У 100 победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта.

Фото: официальная группа конкурса ВКонтакте