Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Подведены итоги всех полуфиналов конкурса «Лидеры России»

  • 26/01/2018
итоги

От Новосибирской области в финал прошли 13 участников.

23 января в медиалофте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) были представлены итоги региональных полуфиналов Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России», сообщили в проектном пресс-офисе конкурса Лидеры России по Сибирскому федеральному округу.

— Очевидно, что конкурс получился. Наша главная задача — не потерять этих людей, финалистов, полуфиналистов и тех, кто не прошел в полуфиналы. Сейчас мы обсуждаем, как наладить коммуникацию со всеми участниками конкурса, — отметил Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, конкурс будет регулярным и возможно, что соотечественники за рубежом смогут также принять участие в тестировании.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что конкурс дал синергетический эффект.

— Во-первых, создана социологическая база российских управленцев. Во-вторых, участники образовали высокопрофессиональную социальную сеть. Успешный проект всегда возникает неожиданно, — полагает Мау.

Руководитель проекта, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров описал социально-демографический портрет финалиста.

Первые две позиции по числу победителей заняли Москва (58 финалистов) и Санкт-Петербург (30 финалистов). На третьем месте оказался Ставропольский край (19 финалистов), на четвертом — Свердловская область (14 финалистов), на пятом — Новосибирская и Ростовская области (по 13 финалистов).

Шестьдесят процентов участников — это руководители среднего и высшего звена, причем в ходе полуфиналов доля руководителей высшего звена выросла на 10 %.

УФО стал одним из лидеров по количеству участников до 35 лет — 63 %. При этом в среднем по стране соотношение участников до 35 лет уменьшилось на 10 % — опыт оказался важнее молодости.

Член экспертного совета конкурса, управляющий партнёр ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко представил одно из заданий финала, который состоится с 6 по 11 февраля в Сочи. Финалистам предстоит подготовить лекцию по лидерству и прочесть её в одной из школ города.

— Дети — это самая сложная и придирчивая аудитория, поэтому советую всем тщательно подготовиться. Другие испытания пока называть рано, но будет интереснее и сложнее, чем на полуфиналах, — заверил Безручко.

Глава РСПП Александр Шохин признался, что лично проходил тесты дистанционного этапа и поначалу у него возникло ощущение, что вопросы на историческую и географическую темы избыточны.

— Глядя на финалистов, становится очевидно, что широкий кругозор — неотъемлемое качество современного управленца. Конкурс позволил не только создать социальные лифты и для молодых людей, которые могут и хотят продвинуться в бизнесе, на государственной и муниципальной службе, он также, что крайне важно, позволил создать вертикальную коммуникацию между действующими и будущими лидерами России, — сказал Александр Шохин.

Отмечается, что в финале конкурса «Лидеры России», который пройдёт в Сочи с 6 по 11 февраля, примут участие 300 человек. Финалисты, прошедшие все задания, получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. У 100 победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта.

Фото: официальная группа конкурса ВКонтакте

 

Популярное с сайта

Фонд микрофинансирования в 2017 году выдал малому бизнесу 307 микрозаймов

25/01/2018
На долю МСБ приходится около 50 % всего оборота предприятий и организаций Новосибирской области.

Правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с угледобывающими предприятиями

25/01/2018
Соглашение регламентирует базисные принципы и условия сотрудничества в производственной, социальной и экономической сферах.

Число молодых пользователей мобильного приложения ВТБ увеличилось вдвое

25/01/2018
Самыми активными пользователями оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Мнение

Договариваться не только с властью, но и c жителями региона

Все материалы

BELLA Sibir планирует производить в Новосибирске медицинскую и бытовую химию

26/01/2018

Банк УРАЛСИБ совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» запустил кредитный продукт для женщин

26/01/2018

Коммунальное «Единство»

26/01/2018

«Россети» хотят зайти в Новосибирскую область

25/01/2018

Число молодых пользователей мобильного приложения ВТБ увеличилось вдвое

25/01/2018

Птицефабрика «Улыбино» взяла кредит у ВТБ на сумму 2 млрд рублей

25/01/2018

Тренды фитнеса-2018

25/01/2018

Рынку арендного жилья требуется дополнительная защита

25/01/2018

«МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России

25/01/2018

Объем ипотечных кредитов, выданных банком «Открытие» в округе, увеличился на 62 %

25/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag