Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Подземные пешеходные переходы в г. Обь затоплены грунтовыми водами

  • 17/04/2018
переходы

Большие застроенные и заасфальтированные площади изменили природные условия испарения влаги и движение фильтрационных стоков на местности.

Врио губернатора проверил состояние улично-дорожной сети города и обратил особое внимание на неудовлетворительное состояние подземных переходов в г. Обь под трассой Новосибирск — аэропорт «Толмачёво». В частности, пешеходные переходы в районе остановок «Октябрьская» и «Рынок Обской» затоплены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников отметил, что в регионе тратятся большие деньги на обустройство улично-дорожной сети, на строительство тротуаров, но обустройство этих переходов осталось без внимания.

— Вы почему-то не определили это приоритетной проблемой и до сих пор не нашли решения. Если вы утверждаете, что надо восстанавливать ливневую канализацию, то ее надо было восстанавливать пять лет назад, когда начало топить, — заявил Андрей Травников, заслушав доклады врио министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского и мэра Оби Александра Мозжерина.

В течение недели в затопленных объектах должны быть уложены временные настилы во всю ширину переходов, которые позволят жителям города Обь беспрепятственно пользоваться подземными переходами. В течение двух недель рабочие должны прочистить расположенный рядом сточный канал и спустить воду. До конца июля, поставил перед муниципальными властями задачу Андрей Травников, временные подмостки должны быть заменены капитальными.

Отмечается, что затопленные переходы — лишь следствие более глобальной проблемы, появление которой было спровоцировано интенсивным развитием города, массовой застройкой площадок, которые ранее выполняли роль естественных испарителей грунтовых вод. Их ликвидация нарушила режимы естественного водообмена. Большие застроенные и заасфальтированные площади изменили природные условия испарения влаги и движение фильтрационных стоков на местности, что и привело к повышению уровня грунтовых вод.

В течение двух недель, заявил врио губернатора, должны быть проведены работы по очистке и восстановлению ливневых канализаций, что позволит своевременно удалять воду с обслуживаемой территории. Кроме этого необходимо в максимально короткие сроки разработать проект по реконструкции и развитию существующей сети ливневых канализаций, предусмотреть другие пути решения задачи по водопонижению на территории города Обь.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Сельхозпроизводителям региона ГСМ будет предоставляться по сниженным ценам

17/04/2018
Проект соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ПАО «Газпром нефть» одобрен на заседании правительства региона.

Аналитики определили район с самой низкой ценой квадратного метра в больших квартирах

17/04/2018
Первые места рейтинга заняли отдаленные микрорайоны с комплексной застройкой, а также с домами старого фонда.

Более 137 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях в течение летнего сезона

17/04/2018
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет закуплено более 8 тыс. оздоровительных путевок, в том числе 1900 с санаторным лечением.

Мнение

Бизнес ориентируется на звезды

Все материалы

ВТБ: количество заявок на ипотеку выросло на треть

17/04/2018

О зарубежной недвижимости из первых рук: выставка СМР Ехро познакомит застройщиков и покупателей

17/04/2018

Дополнительную господдержку АПК распределят погектарно

17/04/2018

Банк Акцепт: с большой заботой о малом бизнесе

17/04/2018

СГК может инвестировать в Новосибирск до 20 млрд руб

16/04/2018

С рынка Новосибирска вымываются новостройки

16/04/2018

С начала года ВТБ выдал полмиллиона зарплатных карт

16/04/2018

В теплоснабжении РФ началась перезагрузка

16/04/2018

Пятилетней малышке требуются деньги на лечение

16/04/2018

«Petroglyph» — первый шаг в освоении новых рынков. «IL Патио» обновляет формат. Как зарабатывать деньги в Instagram?

16/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag