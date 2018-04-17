Подземные пешеходные переходы в г. Обь затоплены грунтовыми водами

Большие застроенные и заасфальтированные площади изменили природные условия испарения влаги и движение фильтрационных стоков на местности.

Врио губернатора проверил состояние улично-дорожной сети города и обратил особое внимание на неудовлетворительное состояние подземных переходов в г. Обь под трассой Новосибирск — аэропорт «Толмачёво». В частности, пешеходные переходы в районе остановок «Октябрьская» и «Рынок Обской» затоплены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников отметил, что в регионе тратятся большие деньги на обустройство улично-дорожной сети, на строительство тротуаров, но обустройство этих переходов осталось без внимания.

— Вы почему-то не определили это приоритетной проблемой и до сих пор не нашли решения. Если вы утверждаете, что надо восстанавливать ливневую канализацию, то ее надо было восстанавливать пять лет назад, когда начало топить, — заявил Андрей Травников, заслушав доклады врио министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского и мэра Оби Александра Мозжерина.

В течение недели в затопленных объектах должны быть уложены временные настилы во всю ширину переходов, которые позволят жителям города Обь беспрепятственно пользоваться подземными переходами. В течение двух недель рабочие должны прочистить расположенный рядом сточный канал и спустить воду. До конца июля, поставил перед муниципальными властями задачу Андрей Травников, временные подмостки должны быть заменены капитальными.

Отмечается, что затопленные переходы — лишь следствие более глобальной проблемы, появление которой было спровоцировано интенсивным развитием города, массовой застройкой площадок, которые ранее выполняли роль естественных испарителей грунтовых вод. Их ликвидация нарушила режимы естественного водообмена. Большие застроенные и заасфальтированные площади изменили природные условия испарения влаги и движение фильтрационных стоков на местности, что и привело к повышению уровня грунтовых вод.

В течение двух недель, заявил врио губернатора, должны быть проведены работы по очистке и восстановлению ливневых канализаций, что позволит своевременно удалять воду с обслуживаемой территории. Кроме этого необходимо в максимально короткие сроки разработать проект по реконструкции и развитию существующей сети ливневых канализаций, предусмотреть другие пути решения задачи по водопонижению на территории города Обь.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области