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Businessjump

Погрузка грузов в Новосибирском регионе ЗСЖД увеличилась более чем на четверть

  • 03/08/2018
poezd

Погрузка каменного угля составила 8,3 млн тонн — рост более чем на 42 %.

По предварительным данным, объем погрузки в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе – июле 2018 года составил 14,4 млн тонн грузов, что на 26,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В июле в регионе погружено более 2,2 млн тонн, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В Новосибирском регионе ЗСЖД в январе – июле погружено: каменного угля – 8,3 млн тонн (на 42,4% больше, чем в январе – июле 2017 года), строительных грузов – около 2,9 млн тонн (+9,3%), нефтегрузов – 1,1 млн тонн (+19%), грузов в контейнерах – 662,1 тыс. тонн (+16,8%), металлолома – 246,1 тыс. тонн (+8,5%), метизов – 145,7 тыс. тонн (+3,6%), зерна – 143,3 тыс. тонн (+68,8%), продуктов перемола – 54,7 тыс. тонн (+50,4%), комбикормов – 32,3 тыс. тонн (+12,7%), а также химикатов и соды – 37,2 тыс. тонн (+10,2%) и лесных грузов – 9,5 тыс. тонн (+8,3%).

Фото: Gensa Gensa

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