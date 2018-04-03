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Businessjump

Погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД составила 5,5 млн тонн грузов

  • 03/04/2018
вагон

Это на 34,5 % больше, чем в первом квартале 2017 года.

По предварительным данным, погрузка в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе – марте 2018 года составила 5,5 млн тонн грузов, что на 34,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В марте в регионе погружено 2,1 млн тонн, что на 32,5% больше, чем в марте 2017 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

По итогам первого квартала, в Новосибирском регионе ЗСЖД погружено: каменного угля – 3,3 млн тонн (на 51,4% больше, чем в январе – марте 2017 года), строительных грузов – 1,09 млн тонн (+18,3 %), нефтегрузов – 391,5 тыс. тонн (+31%), грузов в контейнерах – почти 230 тыс. тонн (+10%), метизов – 60,1 тыс. тонн (+4,9%), зерна – 52,6 тыс. тонн (+81,2%), продуктов перемола – 24,8 тыс. тонн (более чем в 2 раза), комбикормов – 15,5 тыс. тонн (+30,9%), химикатов и соды – 12,9 тыс. тонн (+3,8%).

Фото: Gensa Gensa

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