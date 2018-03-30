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Полиции добавят полномочий

  • 30/03/2018
полиция

Депутаты поддержали законопроект, согласно которому на полицию возлагаются обязанности составлять протоколы на нарушителей тишины и покоя.

На 29-ой сессии депутаты Заксобрания поддержали проект федерального закона, внесённого на рассмотрение в Госдуму парламентом Республики Карелия. Он предлагает закрепить в Кодексе об административных правонарушениях РФ возложение на полицию обязанности составлять протоколы на нарушителей тишины и покоя, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Несмотря на то, что в большинстве регионов действуют свои законы, предусматривающие ответственность за нарушение тишины в определенные законодателями часы, протоколы по этим фактам составляют должностные лица, не имеющие отношения к органам внутренних дел. До 2015 года этим занималась полиция, но потом федеральное законодательство установило, что такая практика может продолжаться только при наличии соглашения между МВД России и регионом о передаче соответствующих полномочий. В Новосибирской области, как и в большинстве других регионов, такое соглашение обсуждается уже не первый год, но пока безрезультатно.

В то же время только полицейские имеют право требовать от разгулявшихся граждан прекратить шуметь, проверять у них документы. В любом случае одетые в форму и вооруженные полицейские уже своим видом оказывают психологическое влияние на нарушителей.

Представленный на 29-ой сессии законопроект предлагает дополнить КоАП статьей об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время и наделить полномочиями по составлению протоколов сотрудников полиции.

— Сегодня мы поддержали законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который внес в Госдуму парламент республики Карелия, — отметил заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев. — Суть изменений — дополнение КоАП статьей 20.22.1, которая будет гласить — «о совершении действий за нарушение тишины и покоя граждан». Она будет состоять из двух пунктов. Второй — это повторность.

По мнению парламентария, если полномочия будут у сотрудников полиции, то это поможет решить проблему. В то же время депутат отметил, что схожие законопроекты еще около года назад были направлены в Государственную думу, но до сих пор так и не приняты.

— Я думаю, что это будет не быстро. Но надеемся, что все-таки в этом году законопроект примут и будут внесены изменения в федеральное законодательство, — сказал Евгений Смышляев.

Фото: баз- Фото Москвы Moscow-Live.ru, др- пресс-служба Заксобрания области

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