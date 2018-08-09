Поликлинику на ОбьГЭСе вывели на конкурс

Инициатор проекта готов вложить в него в рамках концессии до 250 млн рублей.

Минздрав Новосибирской области объявил конкурс по выбору концессионера для строительства объекта здравоохранения — взрослой и детской поликлиники. Проект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения. Срок его реализации — 15 лет. Речь идет о создании нового и реконструкции двух существующих объектов в Советском районе Новосибирска — в микрорайоне ОбьГЭС, а также его последующей эксплуатации.

С предложением о реализации концессии в региональный минздрав обратилась ООО «Полимедика-Новосибирск» (входит в ООО «Медицинская инвестиционная группа»)

В рамках концессионного соглашения концедент должен передать концессионеру земельный участок общей площадью 9043 кв. м, расположенный на улице Энгельса (кадастровый номер 54:35:091895:1581) для создания здания взрослой проликлиники. Участок предоставляется в аренду без торгов под масштабный инвестпроект. Размер арендной платы за участок — 25,3 тысяч рублей в год. Максимальное количество надземных этажей здания поликлиники, входящего в состав объекта соглашения — 16 этажей.

К тому же соглашением предусматривается реконструкция действующих учреждений здравоохранения, расположенных на улицах Гидромонтажная и Барьерная, а также их оснащение новым современным оборудованием. На Гидромонтажной планируется разместить детскую поликлинику, на Барьерной — женскую консультацию.

Потенциальный концессионер сообщает, что совокупная мощность объекта соглашения рассчитана на прием не менее 600 взрослых пациентов в смену. Мощность дневного стационара для взрослых — не менее 6 коек. К поликлинике планируется прикрепить не менее 32 тысяч взрослых жителей микрорайона и не менее 8 тысяч детей.

Режим работы поликлиники концессионер предлагает установить следующий: в будние дни с 8 утра до 8 вечера, в выходные и праздничные дни будет работать дежурный врач — с 9 утра до 5 вечера.

На территории поликлиники будут размещены помещения для проведения противоэпидемических мероприятий (прививок), оказания неотложной помощи взрослым и детям, для забора, утилизации и хранения биоматериалов, процедурные кабинеты, в том числе для женской консультации, перевязочные и т.д. Рядом с новым зданием должна быть размещена некоммерческая автостоянка.

Концессионер обязуется самостоятельно рассчитать необходимое количество специалистов, кабинетов, организовать электронный документооборот внутри помещения, оснастить его современным оборудованием. Реконструкция двух действующих объектов должна быть проведена за 8 месяцев с момента начала их эксплуатации.

В реализацию концессионного проекта «Полимедика-Новосибирск» планирует вложить не более 250 млн рублей. Право собственности на объект будет принадлежать концеденту.

В документации прописывается, что за время действия соглашения концессионер обязан осуществлять беспрерывную деятельность по оказанию медицинской помощи населению в рамках территориальной программы ОМС. Объем планового задания, формируется исходя из численности прикрепленного застрахованного населения. Плата концедента составляет 422,8 млн рублей за весь срок концессии.

Заявки на конкурс принимаются до конца сентября. Если не будет других желающих, то минздрав имеет право заключить договор с инициатором концессии.

О том, что «Медицинская инвестиционная группа» планирует зайти на рынок Новосибирска с концессией, Infopro54 рассказывал в октябре 2017 года. На тот момент проект, предложенный компанией, прорабатывался уже полтора года.

Тогда представитель компании рассказывал, что все услуги в учреждении здравоохранения будет оказывать концессионер.

— Платить нам будут также как и обычным госполиклиникам по ОМС — мы будем зарабатывать за счет более эффективного хозяйствования, — продолжает собеседник. — Что касается персонала — предложим с нами сотрудничать местным врачам. Мы предлагаем рыночные зарплаты, но практика показывает, что люди к нам идут очень охотно, так как мы даем возможность профессионального роста, у нас меньше бюрократии и больше комфорта. Если каких-то специалистов не будет хватать, то мы можем их привезти из другого региона. В таких ситуациях мы будем помогать сотрудникам оплачивать аренду жилья.

Собеседник Infopro54 также заявлял, что 250 млн заявленных инвестиций в объект, — это в два раза меньше, чем обычно вкладывает в подобные проекты государство, так как группа «точно знает, что в таких медучреждениях необходимо делать, а от чего можно отказаться».

Напомним, сейчас в минздраве области прорабатывается еще одно предложение инвестора — ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») о реализации проекта государственно-частного партнерства в отношении проектирования, строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске.

— На данный момент создана рабочая группа по рассмотрению указанного предложения. После доработки представленной документации, оценки эффективности проекта и получения положительных заключений областных органов исполнительной власти, публичным партнером (министерством здравоохранения Новосибирской области) будет подготовлено решение о реализации проекта по строительству объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в форме постановления правительства Новосибирской области, — говорится в ответе, полученном редакцией, за подписью врио министра здравоохранения региона Олега Иванинского.

Сегодня медучреждения «Полимедики» работают в Челябинске и Белгороде. В ближайшее время запланировано открытие в Новгороде.

Фото управления по взаимодействию со СМИ Белгорода