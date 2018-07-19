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Полпред проверил готовность региона к отопительному сезону

  • 19/07/2018
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Формирование нормативных запасов топлива на объектах теплоснабжения в Новосибирской области ведётся с отклонением от графика.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание, в рамках которого были подведены промежуточные итоги подготовки субъектов Федерации округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов. Обсуждение состоялось при участии представителей Сибирского управления Федеральной службы Ростехнадзора, представителей региональных органов исполнительной власти, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

В ходе совещания были рассмотрены основные проблемные вопросы, связанные с готовностью коммунальных организаций и организаций электроэнергетики, действующих на территории Сибирского федерального округа, к работе в предстоящем отопительном сезоне.

Как отметил полномочный представитель, на сегодняшний день подготовка жилищно-коммунального комплекса в сибирских регионах осуществляется в соответствии с плановыми показателями. Тем не менее, по ряду отдельных направлений есть отставания. Так, формирование нормативных запасов топлива на объектах теплоснабжения в республиках Алтай и Бурятия, Новосибирской области ведётся с отклонением от графика. В Новосибирской области также отмечается отставание от целевых показателей при подготовке инженерных сетей.

Кроме того, в субъектах Федерации округа сохраняется проблема отключения котельных от электроснабжения в связи с наличием задолженности перед энергетиками. В ряде населённых пунктов Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей отключено 388 котельных, которые отапливают, в том числе, социально значимые объекты.

— Проблема имеет системный характер и требует пристального внимания со стороны Ростехнадзора, региональных органов власти, органов местного самоуправления. Только при условии тесного взаимодействия удастся выработать эффективное решение, — сказал Сергей Меняйло. — В первую очередь, необходимо исключить любые риски невыполнения предзимних работ на коммунальных объектах.

По информации участников совещания, на текущий момент остаются сложности, связанные с подготовкой коммунальных объектов в ряде муниципальных образований Иркутской и Кемеровской областей. Так, не достаточно активно ведутся предзимние работы на теплоэлектроцентрали в г. Байкальске Иркутской области, пока не решены вопросы строительства нового теплоисточника. Также существует угроза нарушения бесперебойной работы электросетей и подстанций областного государственного унитарного энергетического предприятия «Облкоммунэнерго», обслуживающего более 390 тысяч потребителей. Кроме того, по причине затянувшегося процесса передачи объектов Министерства обороны РФ в муниципальную собственность сохраняются риски срыва подготовки к осенне-зимнему периоду в микрорайоне Зелёный г. Иркутска.

В связи с неудовлетворительной подготовкой объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2017-2018 годов города Новокузнецк и Киселёвск Кемеровской области не получили паспорта готовности, в этом году эти проблемы сохраняются. Кроме того, в г. Юрге Кемеровской области подготовка к зиме теплоэлектроцентрали ведётся с отставанием от графика проведения ремонтных работ.

— На данном этапе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду все имеющиеся отставания можно и нужно ликвидировать. При этом очень важно обеспечить своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований и коммунальных объектов. Представителям Ростехнадзора и органов исполнительной власти в регионах округа следует серьёзно подойти к выполнению поставленных задач, активно включиться в работу по проведению проверок, оказать поддержку органам местного самоуправления и предприятиям коммунального комплекса, — подчеркнул полпред.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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