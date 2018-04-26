Полумарафон «ЗаБег» возвращается в Новосибирск

В этом году спортивный проект от «Лиги Героев» одновременно состоится в 15 регионах России.

20 мая в 13.00 тысячи новосибирцев и гостей города вновь примут участие в полумарафоне «ЗаБег» — спортивном проекте от «Лиги Героев» (российские организаторы федеральных спортивных проектов, создатели знаменитой «Гонки Героев»), который в прошлом году стал главным беговым событием страны, объединившим 10 крупнейших городов и десятки тысяч любителей спорта и активного образа жизни, а в этот раз одновременно состоится в 15 регионах России, сообщили в ГК Отелит Development.

Отмечается, что маршрут «ЗаБега» будет пролегать по одной из главных транспортных «артерий» города – улице Кирова, мимо театра «Глобус». Зона старта и финиша будет располагаться на площади перед крупнейшей в России за Уралом библиотеки – Государственной публичной научно-технической.

Также специально для участников «ЗаБега» перекроют Октябрьскую магистраль в центре города, но для автолюбителей предусмотрены варианты объездов.

— Все желающие разделить незабываемую атмосферу самого масштабного полумарафона России могут выбрать одну из 4-х дистанций: 21.1 км, 10 км, 5 км или 2 км для самых маленьких спортсменов, которым вы можете подарить спортивный праздник и радость от настоящих побед, — уточнили в пресс-службе.

В начале мая маршрут и инфраструктура будут нанесены на карты 2ГИС, где участники смогут ознакомиться со всеми дистанциями, расположением пунктов питания и всех площадок в фан-зоне в день мероприятия.

— Как и в прошлом году, отличительной особенностью проекта остается синхронный старт — вне зависимости от часовых поясов, люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве участники начнут в 9 утра, а в Новосибирске в 13 часов дня, — говорится в сообщении.

Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с узнаваемой символикой города, в котором они решили пробежать. В этом году символом «ЗаБега» в Новосибирске стал театр оперы и балета. Кроме того, по итогам забегов будет выбрана беговая столица России — в прошлом году ею стала Казань, и только от тебя зависит, кто получит это почётное звание в этот раз.

Выбор победителя будет проводиться на основе трёх критериев: среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города, а также средней скорости бега участников «ЗаБега».

Посетить «ЗаБег» стоит ещё и ради красочной и активной фан–зоны, которая будет включать зону Экспо, спортивные и развлекательные активности: массажные столы, детская зона, фуд-корт, зона атлетов с бесплатными спортивными тренировка, конкурсами и призами, тейпирование.

Полумарафон «ЗаБег» — настоящее событие, призванное объединить всё беговое сообщество страны, несмотря на расстояния и часовые пояса.

Фото: предоставлено пресс-службой ГК Отелит Development