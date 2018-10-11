Популярность онлайн-платежей у сибиряков продолжает расти

Чаще всего в онлайне они оплачивают мобильную связь.

В Сибирском федеральном округе продолжает расти популярность онлайн-платежей с банковских карт, из электронных кошельков и через интернет-банкинги. Тех, кто платит первым способом, за год стало больше на 10%, вторым — на 9%, третьим — на 8%. К таким выводам пришла компания Mediascope, изучив, как за год изменилась популярность онлайн-платежей у сибиряков, за что они чаще всего платят в интернете, какие платежные методы и сервисы предпочитают, сообщили в пресс-службе компании.

— Если рассматривать популярность онлайн-оплаты в целом, то таким образом за товары и услуги рассчитываются минимум раз в полгода 95% респондентов из СФО. В прошлом году этот показатель был меньше — 91,2%. В целом по России он составляет 95,8%, — говорится в отчете.

Отмечается, что чаще всего в онлайне пользователи из Сибирского региона оплачивают мобильную связь — 87% респондентов (в 2017 году их было 79,6%), покупки в интернет-магазинах — 77% (69,8%) и коммунальные услуги — 69,6% (57,2%). Денежные переводы отправляют 57,8% опрошенных (65%), платят штрафы ГИБДД, налоги и госпошлины — 54,6% (36,2%). Следующие по популярности категории:, билеты в кино, музеи, театры и на концерты — 48,3% (39%), доставка еды — 42,1% (26,6%), кредиты — 41,3% (36,2%), заказ такси — 38,5%, видео, музыка, книги, мобильные приложения, пополнение баланса в соцсетях — 36,7% (20,2%).

— Мобильные платежи продолжают быть популярнее у жителей СФО, чем платежи с десктопов. Со смартфонов и планшетов платят 92% респондентов (годом ранее — 88%), с компьютеров — 87% (75%). Заметно выросла в регионе популярность бесконтактных платежей — сегодня таким образом рассчитываются 32% опрошенных (7%), — отмечают аналитики.

Самые популярные в СФО способы онлайн-оплаты — банковские карты, интернет-банкинги, электронные кошельки. Первый метод предпочитают 87% респондентов (в 2017 году их было 77%), второй — 85% (77%), третий — 64% (55%).

В первой тройке самых популярных у жителей СФО сервисов для платежей в интернете — «Сбербанк Онлайн», «Яндекс.Деньги» и WebMoney. Через Сбербанк Онлайн регулярно платят 79,1% респондентов (в 2017 году — 71,4%), из кошельков в Яндекс.Деньгах — 40,7% (30,6%), с помощью WebMoney — 37% (26,8%).

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