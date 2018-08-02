Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Клуб экспертов
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей

  • 02/08/2018

Кредиты наличными стали одним из драйверов роста всего розничного портфеля ВТБ.

Портфель кредитов наличными розничного бизнеса ВТБ с начала года вырос на 8,7 %, впервые превысив отметку в 1 трлн рублей. «Юбилейный» кредит был выдан клиенту банка в Москве, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Кредиты наличными стали одним из драйверов роста всего розничного портфеля ВТБ.

Всего за первое полугодие 2018 г. ВТБ выдал свыше 700 тысяч таких кредитов на сумму более 400 млрд рублей. Этот результат на 32 % превышает показатель за аналогичный период 2017 г. На сегодняшний день около 3 млн клиентов банка пользуются данным продуктом. Чаще всего займы оформляются на рефинансирование задолженности в сторонних банках, ремонт и организацию путешествий в сезон отпусков.

В настоящее время минимальная ставка по кредиту наличными в ВТБ (до 5 млн рублей сроком не более 7 лет) составляет 12,5 %. В рамках рефинансирования и программы «Ипотечный бонус» кредиты также доступны от 12,5 % годовых.

— Кредиты наличными по-прежнему остаются одним из драйверов роста рынка кредитования населения. ВТБ всегда предлагает привлекательные условия для своих клиентов. С начала года банк дважды улучшал условия по своим кредитным программам. В результате, прирост выдач кредитов наличными составил 17 %, — прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Стартапы Новосибирска приглашают во второй набор программы MTS StartUp Hub

02/08/2018
Ежегодный бюджет на программу с учетом всех этапов работы со стартапами составляет 50 млн рублей.

В Новосибирске начинаются заключительные этапы гидравлических испытаний тепловых сетей

02/08/2018
Они продлятся с 6 по 17 августа.

Газпромбанк подписал соглашение о финансировании строительства моста через Обь

02/08/2018
В рамках реализации проекта банк выступает в роли старшего кредитора.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×