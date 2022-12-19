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После пожара на нефтяном месторождении в Иркутской области возбудили дело

  • 19/12/2022, 14:33
пожар на нефтяном месторождении
На месте работают следователи-криминалисты.

Следователи в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Об этом сообщает Следственный комитет по Иркутской области.

— По версии следствия, около полуночи загорелась установка комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод месторождения, говорится в сообщении, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Иркутской области. 

В результате пожара пострадали семь человек, двое из которых госпитализированы.

Дело квалифицировано по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Прокуратура региона сообщила, что по факту произошедшего проводится проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

Региональное управление Роспотребнадзора уточняет, что в ближайшем к месту происшествия населенном пункте — поселке Верхнемарково — задымления не отмечалось, жалоб от населения не поступало.

Напомним, в воскресенье произошел пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в Усть-Кутском районе Иркутской области. Площадь пожара составляла 400 кв. м.

Губернатор региона Игорь Кобзев информировал, что, по данным МЧС, погибших нет. Пострадали семь человек, двое из них в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четверых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно.

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение (Усть-Кутский район Иркутской области) является одним из главных добывающих месторождений «Иркутской нефтяной компании», подключено к нефтепроводу ВСТО.

 

Ранее редакция сообщала о том, что шахта «Шерегешская» приостановлена в связи с провалом грунта.

Фото с сайта Следственного комитета по Иркутской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Иркутская область

Теги : следственный комитет пожар добыча нефти


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