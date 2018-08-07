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Поставка песка подешевела на 25%

  • 07/08/2018
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В Новосибирске прошел повторный конкурс по выбору подрядчика на поставку дробленого песка, которым будут посыпать дороги города в зимний сезон.

Первый тендер был объявлен в мае. Тогда речь шла о поставке 70 тыс тонн кварц-полевошпатовых песков. Стоимость контракта составляла почти 58 млн руб. 31 мая на площадке было размещено извещение об отмене определения поставщика.

На этой неделе мэрия Новосибирска сообщила, что требования, предъявляемые к песку, который закупается для нужд города, существенно ужесточены. В 2016 и 2017 году МКУ «ДЭУ № 1» в качестве фрикционного материала приобретался природный песок следующих технических характеристик: модуль крупности не менее 2 не более 3,5 миллиметров; массовая доля пылевидных и глинистых частиц не более 2 %; массовая доля глины в комках не более 0,25 %.

— По результатам обмена опытом по применению противогололедных материалов в Екатеринбурге принято решение о применении дробленого песка для приготовления пескосоляной смеси и ужесточения требования к приобретаемому песку. В новой конкурсной документации заложены следующие требования: содержание зерен крупностью свыше 10 миллиметров не более 5 %; массовая доля пылевидных и глинистых частиц с крупностью менее 0,05 миллиметров не более 2 %; массовая доля глины в комках 0 %, — отмечалось в сообщении.

Аукцион был объявлен на поставку 63 000 тонн дробленого песка. Начальная стоимость контракта составляла 52,1 млн руб.

Судя по конкурсной документации, на тендер было подано 5 заявок. Все допущены к участию. В ходе торгов было сделано три шага. Последнее предложение составило 39,1 млн руб. Победитель пока не назван.

Ранее мэрия сообщала, что средства, сэкономленные в результате торгов, планируется направить на закупку противогололедных материалов типа «Бионорд» и «Экосол», которые в качестве эксперимента будут использовать на таких объектах как Красный проспект, площадь Ленина, Вокзальная магистраль, площадь Гарина-Михайловского, мостовых переходах, дамбах и развязках Димитровского и Октябрьского мостов.

По оценкам экспертов, качество песка, которым в последние годы посыпают улицы Новосибирска в зимний период, приводит к загрязнению проезжей части, тротуаров и воздуха в городе весной.

Фото пресс-службы мэрии

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