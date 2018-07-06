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Поступления налогов в бюджет выросли на 9%

  • 06/07/2018
gorod

Почти треть новосибирских налогов ушла в федеральный бюджет — на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— В первом полугодии 2018 года налоговые органы обеспечили поступление в бюджет 90 млрд руб. налоговых платежей, что выше уровня поступлений первого полугодия прошлого года на 8 млрд руб (+9,2%). Из них в федеральный бюджет перечислено 27 млрд руб. (+ 3 млрд руб, 11,4%).  В бюджет субъекта федерации поступило 63 млрд руб. что больше на 5 млрд (+ 8,3%), чем за 1 полугодие 2017 года. Безусловно мы довольны такой динамикой, потому что она в какой-то степени даже опережает среднестатистические показатели по уровню роста средней заработной платы в регионе, — отметил на пресс-конференции в ТАСС руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

По его словам, положительную динамику демонстрировали основные бюджетообразующие доходные источники: НДС, налог на прибыль и НДФЛ. Поступления по этим налогам примерно одинаковы — 23-24 млрд руб., но темпы роста отличаются. По НДФЛ это почти 9%, по НДС — 8,2%, более существенно выросли поступления по налогу на прибыль — на 13,2%. Положительная динамика зафиксирована и по имущественным налогам. Общие поступления по налогу на имущество организаций и имущественным налогам физических лиц составили 8 млрд руб (+0,3 млрд руб., 3,3%).

Наибольший прирост произошел по налогам на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый налог, патентное предпринимательство) — 6 млрд руб. (+1 млрд руб, +20%.).

Снижение замечено только по одному важному налогу — по акцизам (на 0,3 млрд руб., -7 %) до 5 млрд руб.

Общая сумма поступлений по страховым взносам на обязательное социального страхование за 1 полугодие составила 62 млрд руб. и увеличилась относительное аналогичного периода прошлого года на 7 млрд руб (+12,7 %).

По видам имущественных налогов физических лиц динамика поступлений была следующая: по налогу на имущество физических лиц поступило 74 млн руб. (+15 млн руб. или +25,1%); по земельному налогу с физических лиц — 62 млн руб. (+6 млн руб. или +10,7%); по транспортному налогу с физических лиц —336 млн руб. (-36 млн руб. или +9,7%).

Ольга Еренкова

Фото: Ростислав Нетисов

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