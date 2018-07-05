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Потенциальные резиденты изучают ТОСЭР

  • 05/07/2018
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Промышленным компаниям рекомендуют поторопиться. Для получения максимальных льгот проект должен стартовать в Линево до 2021 года.

— На совете по инвестициям Новосибирской области мы говорили о 8 компаниях, которые заявили о готовности зайти в ТОСЭР со своими проектами. Это предприятия, которые уже имеют опыт промышленного производства и планируют расширение своей деятельности. Сегодня на встрече были представители 12 компаний, — рассказал во время пресс-подхода заместитель гендиректора ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) Вячеслав Радионов.

Он напомнил, что специфика ТОСЭР Линево заключается в том, что на территорию планируется привлекать компактные проекты, которым нужны площадки 1-1,5 га. Пока речь идет о проектах в сфере легкой промышленности, переработке металла, производства тары и упаковки, приборостроении, химической промышленности, которые не связаны с загрязнением окружающей среды и не требуют привлечения больших земельных ресурсов.

— Согласно проекту ТОСЭР, к 2028 году здесь должно быть вложено инвестиций около 2 млрд руб и создано более 600 рабочих мест. Те компании, которые уже заявились на участие в проекте, приближают эту цель, — подчеркнул Радионов.

Директор ООО «Сиб-Пресс» Юрий Халатов отметил, что рассматривает возможность размещения в ТОСЭР Линево цеха по производству преформ для пэт-упаковок. Основное производство компании сосредоточено в микрорайоне ОбьГЭС.

—Наше предприятие занимается пэт-упаковкой, изготовлением пресс-форм и оборудования для пэт-упаковок. Преформы для производства мы закупаем по всей России и за рубежом, так как у нас большой ассортимент. Сейчас мы хотели бы открыть собственное производство преформ, что, теоретически, должно позволить нам увеличить прибыль на 20%, — поясняет бизнесмен.

По его оценкам, без помещения стоимость проекта в Линево оценивается в 20 млн руб, плюс около 10 млн руб потребуется на пополнение оборотных средств. В цехе планируется установить термопластавтоматы для производства пробки преформ. Общее количество новых рабочих мест — не более 15, так как производство достаточно технологичное.

— Нас заинтересовали налоговые льготы ТОСЭР — они очень привлекательны. Остальное пока слишком сложно. Тут чистое поле, где нужно ставить помещение с нуля, — говорит Халатов.

Директор АО «Геологика» Денис Черницов рассказал, что его компания рассматривает возможность размещения в Линево производственной площадки.

— У нас есть несколько инвестиционных проектов, в том числе по производству мелкосерийного оборудования — это наши инновационные разработки для нефтяной промышленности: лабораторное оборудование по исследованию керна и проппантов. Мы подыскиваем помещение площадью около 1 тыс кв метров для размещения оборудования. Бюджет проекта составляет порядка 30 млн руб. Планируем создать от 15 рабочих мест, — поясняет Черницов.

К возможным минусам размещения проекта в Линево Черницов относит кадровый вопрос. Предприниматель сомневается удастся ли найти на месте высококвалифицированные кадры и не исключает, что придется инвестировать дополнительные средства в их подготовку, либо организовывать доставку персонала из других городов.

В ходе встречи предприниматели интересовались условиями получения льготного кредитования, возможностью аренды или выкупа других земельных участков, не входящих в площадки, уже подготовленные для резидентов, но находящиеся на территории ТОСЭР. Бизнесмены также спрашивали будет ли входить компенсация из федерального бюджета по ЕСН в добавленную стоимость и можно ли будет получить бюджетную поддержку при восстановлении железнодорожной ветки, а также планируется ли расширение списка ОКВЭД для потенциальных резидентов. На часть вопросов предприниматели ответов на встрече не получили, но эксперты АИР пообещали их подготовить.

Представители власти, в свою очередь, предупреждали потенциальных резидентов, что для получения пакета обещанных льгот необходимо выполнить ряд условий. В Линево может открыться только новый производственный проект компании — передислокация действующих невозможна. Иностранная рабочая сила может составлять не более 25% от всего персонала, а управленческий состав проекта также должен находиться в Линево, в противном случае все налоговые льготы будут сняты.

В итоге замминистра экономического развития Лев Решетников, мэр Линево Яков Ландайс и замдиректора АИР Вячеслав Радионов рекомендовали предпринимателям выходить со своими проектами на инвестсовет области, а затем на комиссию по предоставлению земельных участков.

— Максимальные льготы будут доступны только тем резидентам, которые начнут реализацию проекта в течении первых трех лет с момента присвоения территории статуса ТОСЭР, то есть до марта 2021 года, — предупредил Радионов.

По словам Якова Ландайса, эти заявки необходимы Линево, чтобы своевременно подготовить ПСД для необходимой резидентам инфраструктуры и подвести ее к нужным площадкам. Он также отметил, что сейчас идет работа с собственниками и обсуждается возможность выкупа земель сельхозназначения, которые также могут быть предложены потенциальным резидентам ТОСЭР. Ландайс подчеркнул, что в перспективе, при наличии интереса бизнеса, в проекте может быть задействована не одна сотня гектаров.

Первый резидент ТОСЭР — «дочка» ГК «Обувь России» ООО «ЭваЛинК» — уже получила площадку и планирует выйти на нее в августе -сентябре. Сейчас администрация поселка ведет работы по подключению участка к необходимой инвестору инфраструктуре.

Юлия Данилова

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