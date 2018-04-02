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Потери от досрочного перевода пенсионных накоплений составили около 34 млрд рублей

  • 02/04/2018
деньги

Всего ПФР по итогам переходной кампании 2017 года передаст в НПФ 162,9 миллиардов рублей.

По итогам переходной кампании 2017 года потери россиян от досрочного перевода средств пенсионных накоплений составили (по предварительным данным) около 34 миллиардов рублей. Речь идет о тех гражданах, которые подавали досрочные заявления о переводе средств пенсионных накоплений из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой не в установленные сроки и потеряли инвестиционный доход, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

— Мы оцениваем сумму потерь граждан (от досрочного перевода средств пенсионных накоплений – чаще одного раза в 5 лет) более 33 миллиардов рублей. Всего ПФР по итогам переходной кампании 2017 года передаст в НПФ 162,9 миллиардов рублей до 1 апреля, — отметил председатель правления ПФР Антон Дроздов.

В пенсионном фонде напомнили, что в соответствии с действующим законодательством граждане имеют право самостоятельно выбрать страховщика, то есть того, кто будет управлять их пенсионными накоплениями (ПФР или НПФ). При этом стоит помнить, что с 2015 года гражданин может поменять одного страховщика на другого (один пенсионный фонд на другой) без потери дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, только один раз в пять лет. В случае же отрицательного результата инвестирования средства передаются вообще с уменьшением средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка.

Отмечается, что на сегодняшний день разрабатывается законопроект, который обяжет НПФ информировать граждан о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Для того чтобы узнать, в каком году переводились средства пенсионных накоплений новому страховщику, и когда произведена последняя фиксация средств (для отчета 5-летнего срока), достаточно на сайте ПФР или портале госуслуг заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета, в которой и отображается данная информация.

Для перевода средств, если было принято такое решение, необходимы и договор, и заявление. Заявление о переводе средств пенсионных накоплений можно подать только лично. Для этого можно обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ. Заявление можно подать и через Интернет в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте ПФР. Электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Еще один способ подачи заявления – по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его подписи осуществляется нотариусом.

Если гражданин в течение года подавал несколько заявлений, то к рассмотрению в ПФР будет принято последнее.

Фото: Gensa Gensa

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