Правила поведения в гололед: как избежать травм и падений

Зимние холода уже пришли во многие регионы нашей страны. А вместе со снегом, низкими температурами и ледяным дождем приходит и гололед. Травмпункты переполнены пациентами, неудачно поскользнувшимися на неубранных тротуарах. Как же защитить себя в это непростое время года и уберечься от падений и травм? Поговорим об этом далее.

Уделите особое внимание обуви

Зимняя обувь должна выбираться с учетом вашего образа жизни. Если вам часто приходится зимой ходить пешком, то и сапоги нужно выбирать соответствующие. Главный запрет ― обувь на высоком каблуке. Допускается небольшой подъем или платформа, но их высота не должна превышать 30-40 мм. Можно приобрести сапоги и на танкетке (тоже не слишком высокой).

Интересно, что и обувь на абсолютно плоской подошве тоже для зимы противопоказана. Особенно если подошва быстро затвердевает на морозе. В идеале ― выбирайте ботинки или сапоги с широким носом, а также с толстой и рифленой подметкой, протектор у такой обуви должен быть смешанным (то есть сочетать в себе как крупный рисунок, так и мелкий).

Выбирайте подходящую одежду

Одежда должна быть не только теплой, но и достаточно свободной для нормального движения. Она не должна также затруднять обзор, поэтому лучше выбрать куртку без объемного капюшона или слишком высокого ворота. В мягком пуховике падение будет менее болезненным, так что предпочтите его маленькой курточке.

По возможности следует отказаться от тяжелых сумок с длинными ручками, поскольку из-за них вы можете легко потерять равновесие. Если вы несете сразу несколько пакетов, то распределяйте вес равномерно. Лучше всего для зимы выбрать сумку-кроссбоди (через плечо).

Как правильно двигаться, чтобы не упасть?

Итак, перед вами раскинулась кристальная ледяная гладь, которая еще пару дней назад была глубокой лужей. И вам требуется перейти через нее, поскольку с одной стороны ― шумная автострада, с другой ― ряд многоэтажных домов. Вот несколько советов, которые помогут преодолеть препятствие с минимумом риска для жизни и здоровья:

Представьте, что вы маленький пингвин, который движется к своей цели. Слегка согните ноги, но уберите напряжение в коленях. Семените, наступая на всю подошву. Может, со стороны эти курсы актерского мастерства и выглядят забавно, но они могут спасти ваши конечности от переломов и ушибов. Не нужно нестись по улице слишком быстро и высоко поднимать ноги. Старайтесь выходить заранее, чтобы не опаздывать и не бежать. Чем мельче будет ваш шаг, тем лучше. А в особенно опасных местах можно и вовсе потихоньку скользить. Не стоит засовывать руки в карманы, если вы идете по обледенелому тротуару. Падение в таком случае будет грозить вам серьезными травмами. Лучше слегка развести руки в стороны и держать баланс. Если вы поскользнулись, то постарайтесь присесть. Даже если в итоге вы упадете, то упадете хотя бы не с такой большой высоты. Начали падать ― отбросьте все, что есть у вас в руках ― и машите ими. Это поможет сохранить равновесие.

Как избежать падения?

Не стоит халатно относиться к гололеду. Этот спутник зимних дорог и тротуаров может нанести непоправимый вред вашему здоровью, если вы не будете осторожны. Вот несколько советов, которые помогут свести риск падения к минимуму:

Не стоит вести разговоры по телефону на улице. Лучше использовать гарнитуру или ответить на звонок тогда, когда вы будете в помещении или транспорте. Сосредоточьтесь на дороге. Посмотрите на следы, попробуйте пойти по ним вслед за теми, кто уже миновал опасный участок. Помните, что снежная тропа не гарантирует безопасности, под снегом вполне может быть намерзший лед, на котором очень легко поскользнуться. Если заметили, что рядом с вами кто-то падает, поддержите его, помогите сохранить равновесие. Солидарность может оказаться для кого-то спасением. Наиболее опасными в зимний период являются лестницы. Так что ставьте на каждую ступеньку обе ноги (а не одну, как обычно), держитесь за поручни. Не менее опасны и обочины, и железные крышки люков, и места, имеющие значительный уклон. Постарайтесь обходить их стороной.

Как безопасно упасть?

Если падения все же избежать не удалось, то постарайтесь хотя бы воспользоваться следующими рекомендациями, чтобы ничего себе не сломать:

Если вы уже начали падать, то попробуйте напрячь мышцы и сгруппироваться. Поскользнулись и начали падать назад? Тогда обязательно сгруппируйтесь так, чтобы падение не пришлось на локтевые суставы. Для этого раскиньте руки в разные стороны. Спину выгните дугой, а подбородком прижмитесь плотно к груди, чтобы не травмировать затылок во время удара. Если есть такая возможность, то попробуйте перенести вес тела вбок, тогда падение будет менее травмоопасным. При падении вперед головой нужно напрячь руки в области локтевых суставов, чтобы удар был мягче. Падаете набок? В таком случае никаких взмахов руками! Прижмите их к корпусу, ноги подожмите к груди. Если вы вдруг начали падать на лестнице, то в первую очередь защитите руками голову и лицо. Не стоит пытаться тормозить или как-то остановить «полет», так вы только сделаете себе хуже.

Если падение все же произошло

Тогда первым делом стоит обратиться в травмпункт. Опасность таких ситуаций заключается в том, что некоторые травмы проявляются не сразу. Лучше обезопасить себя заранее. Дополнительно стоит приложить к ушибленному месту холод минут на 20. Каждые 5 минут делайте перерывы. Если спустя день отек спал, то можно обработать места повреждений специальными согревающими мазями.

Делаем обувь менее скользкой

Если подходящей для зимних холодов обуви у вас нет, то можно попытаться «усовершенствовать» уже имеющиеся у вас ботинки. Сделать это можно несколькими способами:

Отдайте обувь в мастерскую, где на подошву наклеят специальное нескользящее резиновое покрытие. Можно самостоятельно наклеить на подметку несколько кусков пластыря. На несколько часов это поможет. Обработайте подметку старой обуви наждачкой или теркой. Вкрутите в толстый рифленый протектор мелкие шурупы. Приобретите в спортивном магазине специальные ледоступы.

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