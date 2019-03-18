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Правительство Новосибирской области утвердило стратегию СЭР региона до 2030 года

Регион должен занять лидирующие позиции в стране по привлекательности для жизни и ведения бизнеса.
  • 18/03/2019, 16:59
Правительство Новосибирской области утвердило стратегию СЭР региона до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года одобрена 18 марта на заседании регионального правительства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В соответствии со стратегией пространственного развития России, Новосибирская область включена в Южно-Сибирский макрорегион. При этом г. Новосибирск обозначен как одна из крупнейших агломераций, которая будет оказывать сильнейшее влияние на развитие экономики РФ – более 1% ежегодно, а города Новосибирск и Кольцово – это центры, в которых уже сложился высокий научно-образовательный уровень, — отметила заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр экономического развития Ольга Молчанова.

В числе приоритетов, стратегических целей и задач развития региона – развитие территории как привлекательной для жизни и ведения бизнеса, обладающей условиями для гармоничного развития человека и устойчивого роста экономики, интеграции научно-образовательного потенциала и эффективной бизнес-среды.

— Важность реализации Стратегии «Сибирское лидерство» позволит Новосибирской области в 2030 году занять лидирующие позиции в стране по привлекательности для жизни и ведения бизнеса с высоким качеством делового климата и возможностями для реализации потенциала человека, — подчеркнула Ольга Молчанова.

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года была утверждена на заседании Правительства региона единогласно.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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